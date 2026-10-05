Türk Telekom Basketbol Takımı'nın konuğu Maxima Roma

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Ekim Salı günü sahasında İtalya temsilcisi Maxima Roma ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Türk Telekom, gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup oldu.
Haziran 2026'da kurulan İtalyan ekibi Maxima Roma ise gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca'yı 89-55 yendi.
Başantrenör Erdem Can yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, seyircisi önünde sezonun ilk Avrupa galibiyetini almaya çalışacak.
Türk Telekom, gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup oldu.
Haziran 2026'da kurulan İtalyan ekibi Maxima Roma ise gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca'yı 89-55 yendi.
Başantrenör Erdem Can yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, seyircisi önünde sezonun ilk Avrupa galibiyetini almaya çalışacak.