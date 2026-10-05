Bugün
21:45
Ukrayna
Macaristan
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Gürcistan
Bugün
21:45
İtalya
Türkiye
Bugün
21:45
Fransa
Belçika
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Letonya
Bugün
21:45
Karadağ
Ermenistan

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın konuğu Maxima Roma

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında İtalya temsilcisi Maxima Roma ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 12:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın konuğu Maxima Roma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Ekim Salı günü sahasında İtalya temsilcisi Maxima Roma ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Türk Telekom, gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup oldu.

Haziran 2026'da kurulan İtalyan ekibi Maxima Roma ise gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca'yı 89-55 yendi.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, seyircisi önünde sezonun ilk Avrupa galibiyetini almaya çalışacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.