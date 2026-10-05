Beşiktaş'ta Poku'nun hedefi Milli Takım!

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Ernest Poku, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hollanda U21 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncu, Beşiktaş'a transferinin A Milli Takım yolunu açıp açmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİ TAKIM UMUDUNU KORUYOR
Bayer Leverkusen'de istediği süreleri bulamadığını belirten Poku, Beşiktaş'ta düzenli forma giyerek kendisini göstermeyi hedefliyor. Genç futbolcu, siyah-beyazlılarda göstereceği performansın Hollanda A Milli Takımı'na yükselme yolunda kendisine önemli bir fırsat sunabileceğini düşünüyor.
Poku, A Milli Takım hedefiyle ilgili, "Evet, umutla bekliyorum. A Milli Takım'a yükselmem, Beşiktaş'la birlikte daha da kolaylaşabilir" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR
Hollanda U21 Milli Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta düzenli olarak oynayarak hem kulüp kariyerinde ilerlemek hem de milli takım hedefini gerçekleştirmek istiyor.
Poku, siyah-beyazlılarda göstereceği performansın kariyerinin sonraki döneminde belirleyici olacağına inanıyor.
Bayer Leverkusen'de istediği süreleri bulamadığını belirten Poku, Beşiktaş'ta düzenli forma giyerek kendisini göstermeyi hedefliyor. Genç futbolcu, siyah-beyazlılarda göstereceği performansın Hollanda A Milli Takımı'na yükselme yolunda kendisine önemli bir fırsat sunabileceğini düşünüyor.
Poku, A Milli Takım hedefiyle ilgili, "Evet, umutla bekliyorum. A Milli Takım'a yükselmem, Beşiktaş'la birlikte daha da kolaylaşabilir" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR
Hollanda U21 Milli Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta düzenli olarak oynayarak hem kulüp kariyerinde ilerlemek hem de milli takım hedefini gerçekleştirmek istiyor.
Poku, siyah-beyazlılarda göstereceği performansın kariyerinin sonraki döneminde belirleyici olacağına inanıyor.