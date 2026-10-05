Galatasaray'dan sözleşme mesajı: 'Önce performans, sonra masa'

Galatasaray'da sezon sonunda birçok futbolcunun mukavele süresi doluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbolcuların gözü kulağı yönetimde... Ancak sarı-kırmızılı kulüp aceleci davranmayacak.
İdareciler, "Önce lig bitsin şampiyon olalım. Sonra oturup konuşuruz. Sizlerin taleplerini masaya yatırırız" mesajı gönderdi.
Özellikle orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ile stoperin kaptanı Abdülkerim Bardakcı üzerinde yoğunlaşmıştı. Uruguaylının aidiyeti ve performansı, Abdülkerim'in kaptanlık kimliği ve sahadaki istikrarı, yönetimin 'Sezon içinde ödüllendirme' yapacağı beklentisini doğurmuştu.
ÖNCE PERFORMANS SONRA MASA
Kulüp kaynakları, bu beklentinin şimdilik rafa kalktığını söylüyor. Ne zam, ne süre uzatma, ne de yeni bir imza töreni; ara transfer de dahil olmak üzere sezon kapanmadan masaya konulmayacak. Kararın gerekçesi bütçe disiplini ve sportif odak olarak aktarılıyor. Oyuncu tarafında ise 'Önce performans, sonra masa' deniliyor.
İdareciler, "Önce lig bitsin şampiyon olalım. Sonra oturup konuşuruz. Sizlerin taleplerini masaya yatırırız" mesajı gönderdi.
Özellikle orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ile stoperin kaptanı Abdülkerim Bardakcı üzerinde yoğunlaşmıştı. Uruguaylının aidiyeti ve performansı, Abdülkerim'in kaptanlık kimliği ve sahadaki istikrarı, yönetimin 'Sezon içinde ödüllendirme' yapacağı beklentisini doğurmuştu.
ÖNCE PERFORMANS SONRA MASA
Kulüp kaynakları, bu beklentinin şimdilik rafa kalktığını söylüyor. Ne zam, ne süre uzatma, ne de yeni bir imza töreni; ara transfer de dahil olmak üzere sezon kapanmadan masaya konulmayacak. Kararın gerekçesi bütçe disiplini ve sportif odak olarak aktarılıyor. Oyuncu tarafında ise 'Önce performans, sonra masa' deniliyor.