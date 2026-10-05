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Galatasaray'dan sözleşme mesajı: "Önce performans, sonra masa"

Galatasaray yönetimi, Torreira ve Abdülkerim başta olmak üzere sözleşme ve zam beklentisi içindeki futbolculara sezon sonunu işaret etti. İşte haberin detayları...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 08:44
Haber: Sözcü
Galatasaray'dan sözleşme mesajı: 'Önce performans, sonra masa'
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Galatasaray'da sezon sonunda birçok futbolcunun mukavele süresi doluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbolcuların gözü kulağı yönetimde... Ancak sarı-kırmızılı kulüp aceleci davranmayacak.

İdareciler, "Önce lig bitsin şampiyon olalım. Sonra oturup konuşuruz. Sizlerin taleplerini masaya yatırırız" mesajı gönderdi.

Özellikle orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ile stoperin kaptanı Abdülkerim Bardakcı üzerinde yoğunlaşmıştı. Uruguaylının aidiyeti ve performansı, Abdülkerim'in kaptanlık kimliği ve sahadaki istikrarı, yönetimin 'Sezon içinde ödüllendirme' yapacağı beklentisini doğurmuştu.

ÖNCE PERFORMANS SONRA MASA

Kulüp kaynakları, bu beklentinin şimdilik rafa kalktığını söylüyor. Ne zam, ne süre uzatma, ne de yeni bir imza töreni; ara transfer de dahil olmak üzere sezon kapanmadan masaya konulmayacak. Kararın gerekçesi bütçe disiplini ve sportif odak olarak aktarılıyor. Oyuncu tarafında ise 'Önce performans, sonra masa' deniliyor.



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