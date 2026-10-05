Jorge Jesus'tan Ronaldo krizi sonrası: 'Özür dileyecek değilim!'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile yaşananların ardından yıldız futbolcunun dönüşüne kapıyı açık tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jesus, "Kimseyi arayıp kimin oynamasını istediğini sormam. Tartışmaya kapalı ilkeler var" dedi.
Jorge Jesus'un basın toplantısındaki sorular ve yanıtları şöyle:
— Ronaldo'ya milli takımın kapısını açmanız, mücadele etmesi için mi, veda etmesi için mi?
"Cris'in neye karar verebileceğini bilmiyorum. Söyleyeceklerimi zaten söyledim ama ekleme yapacağım. Benim için başlangıçta hiçbir zaman bir mesele olmadı. Bir teknik direktör olarak normal gördüğüm bir şeydi. Ülke ve milli takım için onun gibi bir sembol olan bir oyuncuya sahip olmak…
Bir teknik direktör olarak tartışmaya kapalı ilkeler var ama benim otoritem açısından özel bir şey yaşanmadığı için, Cris bir sonraki kadro açıklamasında, Al Nassr'da oynuyor olması durumunda, milli takıma dönmek isterse çağrılabilecek bir oyuncu olacak.
Bana göre, anlam verilemeyen bir durumda bir yıllık dostluğun karşılığını talep edemez. Sırf söz konusu kişi o olduğu için —ve bir sembol olduğu için belki de haklı olarak— oyuna girmek, ısınmak, oyuna girmemek etrafında bütün bu sorun ortaya çıktı. Bugün kaç kişi ısındı ve oyuna girmedi? Bir sorun olacak mı? Hayır. Cris söz konusu olduğunda farklı, o bir sembol. Ama bu bir sorun mu? Benim için sorun değildi.
Cris isterse ve Al Nassr'da oynuyorsa bir sonraki kadroda yer alacak. Bu kadro açıklanmadan önce konuştuk, bir sonraki açıklanmadan önce de konuşabiliriz. Ama karar verecek olan Cris."
KİMSE BUNA CÜRET EDEMEZ, CR7 BİLE! TIKLA, OKU
"ÖNEMLİ OLAN PORTEKİZ'DİR!"
— Belirsizliği bir sonraki kadro açıklamasına kadar sürdürmek mantıklı mı?
"Bu bana bağlı değil. İki kişi arasında bir anlaşma olması için iki kişinin de konuşması ve anlaşması gerekir. Bu bana bağlı değil."
— Yeni oyunculara yer var mı?
"Yeniden önemli olanı konuşmaya dönüyoruz. Önemli olan, Portekiz'in şu anda Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birini bir kez daha yenmesi. Değer verilmesi gereken bu. Sanatsal açıdan yüksek not verebileceğim bir oyun oynamadan kazandık. Danimarka karşısında bunu yaptık, bugün yapmadık.
Son 15 dakikada yapabilirdik. Chico oyundan atıldığında Norveç kopuk bir takımdı; bir kısmı yalnızca hücum ediyor, bir kısmı yalnızca savunma yapıyordu. Goller atacaktık, en azından bir gol daha. Norveç takımının Portekiz takımından daha yorgun olduğunu da hissettim.
Orta sahadan ileriye doğru art arda dört maç oynayan hep aynı altı oyuncuydu. Çok büyük ve çok güçlü olabilirler ama dünya dışı varlıklar değiller. Maça bakıyor ve bunun gerçekleştiğini görüyordum ama Francisco'nun atılmasıyla işler zorlaştı. Önemli olan galibiyetti, galibiyeti garantiye almaktı ve skoru savunmaya geçtik.
Bir sonraki kadroda yeni oyuncular olacak mı? Milli takım teknik direktörü, bu genç oyuncuların bulundukları kulüplerde yaptıklarına göre seçim yapacak. Oynamazlarsa daha zor. Ama şu anda bunun olabileceğini düşünüyoruz. Kesinlik demeyeceğim ama aklımdaki bir düşünce."
"CRIS OYNAYARAK BİTİRMELİ!"
— Ronaldo'nun bir kutlama ortamında veda etmesi… Bruno Fernandes'in açıklamasına katılıyor musunuz?
"Bruno Fernandes'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Benim düşüncem de buydu. Cris'e söylediğim şeylerden biri, milli takımda oynamayı Dünya Kupası'nda kaybederek ve ağlayarak bitiremeyeceğiydi. Milli takım kariyerini oynayarak bitirmeliydi.
Bu yüzden Alvalade Stadı'ndaki ilk maçta oynadı, bugün burada da oynayacaktı. Ama yaşananlar nedeniyle her şey farklı oldu.
Ben milli takım teknik direktörüyüm, istediğim kişiyi çağırırım. Kimseye kimi istediğini sormam, kimseye kimin oynayacağını sormam. Tartışmaya kapalı çeşitli anlar ve çeşitli ilkeler var. Dolayısıyla bundan daha açık, bilmiyorum, olamam."
İKİ FARKLI VEDANIN İÇ YÜZÜ; TIKLA, OKU
"OYUNCULAR ÇOK YETENEKLİ!"
— Dört maçın ardından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
"Maçları antrenmanmış gibi değerlendirdik. Maçlar arasında antrenman yapmak için zamanımız olmadığı için, oyun süreçleri ve oyun fikirleri olarak gördüğümüz konularda takımın neler yapabileceği ve neler yapması gerektiği üzerinde çalışmak amacıyla dört maçtan yararlandım.
Uygulama üzerinde çalışmak için fazla zamanımız olmadığından —ve uygulama gerçeğin ölçütü olduğundan— teoriye geçmek zorunda kaldım. Takımla toplantı salonunda çeşitli çalışmalar yaptım. Düzeltmeler yapmaya, oyuncularla özellikle savunmada nasıl bir fikre sahip olmamız gerektiğini konuşmaya çalıştım.
Danimarka maçında yerleşik hücumu geliştirdik. Bana göre bu, futbolun beş anı arasında en zor olanı. Antrenman yapmak için daha fazla zamanımız olduğunda gelişeceğiz çünkü bu takımın çok fazla potansiyeli, çok fazla yeteneği var.
Ancak çok yetenekli bir takım böyle bir pozisyon yaratabilir… Nuno Mendes'ten Cancelo'ya olan pozisyon, bekten beke. Teknik direktörün hangi stratejisi? Ben bunu hiç çalıştırmadım. Onlar gördü, onlar yarattı. Çok yetenekliler ve olacakları önceden görüyorlar."
"36 YILLIK TEKNİK DİREKTÖRÜM"
— Milli takım teknik direktörü olarak geçmişin yaralarını iyileştirmek mi?
"Hayır, Allah aşkına. Dragao'da birçok kez sahaya çıktığım 36 yıllık bir teknik direktörlük kariyerim var. Kazandım, kaybettim, elbette. Bir oyuncunun kariyeri her zaman kazanmak değildir. Benimki daha çok kazanarak geçti, ben de kaybediyorum. Yüzde 80, 90 oranında hedeflerime hep ulaşıyorum.
Bu da turu geçerek ulaşılan bir hedefti ama ben geçmişten, bu durumda Sporting ve Benfica'nın teknik direktörü olarak kariyerimden söz ettim."
"CRISTIANO'NUN BURADA OLMASINI İSTİYORUM"
— Ailelere ve gençlere mesajınız nedir?
"Ben de bir yıl boyunca Cristiano adlı oyuncunun temsil ettiği sembolü ve markayı, özellikle çocuklar açısından, paylaştım. O, dünya çapında bir referans. Bu yüzden maçtan sonra Cris'in yalnızca kendisi istemezse milli takıma dönmeyeceğini söyledim. Benim açımdan böyle bir mesele yok.
Onunla aramızda yaşanan konu aceleye getirildi. Meseleye karışan birçok kişi, hiçbir sorun olmayan bu durumu bir sorunmuş gibi gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu —ve o, statüsüyle farklı bir oyuncu— ısınmaya göndermesi ve oyuncunun oyuna girmemesi bu soruna yol açtı.
Cris gibi bir sembolün bir anda bu şekilde bitirmesi için bunun bir sebep olduğunu düşünüyor musunuz? Ben onun burada olmasını istiyorum. Biteceğini biliyor, bu sonsuza kadar sürmez. Ama milli takım kariyerini kendi istediği gibi bitirmesini isterdim.
Karar verecek olan o. Böyle konuştuk. İlk kadro açıklamasında ona, 'Sana ihtiyacım var' dedim. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var. Şimdi de aynı şey geçerli."
"NE İÇİN ÖZÜR DİLEMEK! KİMDEN? BU YALAN!"
— Ronaldo ile ne yaşandı?
"Kimseden özür dilemiyorum. Bütün bunlara yol açan mesele, oyuncunun ısınıyor olmasıydı. Sorumluluğu karara ve yaşananlara bağlıyorum. Ama ne için özür dilemek! Kimden? Bu yalan. Neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren konu neydi?"
Jorge Jesus'un basın toplantısındaki sorular ve yanıtları şöyle:
— Ronaldo'ya milli takımın kapısını açmanız, mücadele etmesi için mi, veda etmesi için mi?
"Cris'in neye karar verebileceğini bilmiyorum. Söyleyeceklerimi zaten söyledim ama ekleme yapacağım. Benim için başlangıçta hiçbir zaman bir mesele olmadı. Bir teknik direktör olarak normal gördüğüm bir şeydi. Ülke ve milli takım için onun gibi bir sembol olan bir oyuncuya sahip olmak…
Bir teknik direktör olarak tartışmaya kapalı ilkeler var ama benim otoritem açısından özel bir şey yaşanmadığı için, Cris bir sonraki kadro açıklamasında, Al Nassr'da oynuyor olması durumunda, milli takıma dönmek isterse çağrılabilecek bir oyuncu olacak.
Bana göre, anlam verilemeyen bir durumda bir yıllık dostluğun karşılığını talep edemez. Sırf söz konusu kişi o olduğu için —ve bir sembol olduğu için belki de haklı olarak— oyuna girmek, ısınmak, oyuna girmemek etrafında bütün bu sorun ortaya çıktı. Bugün kaç kişi ısındı ve oyuna girmedi? Bir sorun olacak mı? Hayır. Cris söz konusu olduğunda farklı, o bir sembol. Ama bu bir sorun mu? Benim için sorun değildi.
Cris isterse ve Al Nassr'da oynuyorsa bir sonraki kadroda yer alacak. Bu kadro açıklanmadan önce konuştuk, bir sonraki açıklanmadan önce de konuşabiliriz. Ama karar verecek olan Cris."
KİMSE BUNA CÜRET EDEMEZ, CR7 BİLE! TIKLA, OKU
"ÖNEMLİ OLAN PORTEKİZ'DİR!"
— Belirsizliği bir sonraki kadro açıklamasına kadar sürdürmek mantıklı mı?
"Bu bana bağlı değil. İki kişi arasında bir anlaşma olması için iki kişinin de konuşması ve anlaşması gerekir. Bu bana bağlı değil."
— Yeni oyunculara yer var mı?
"Yeniden önemli olanı konuşmaya dönüyoruz. Önemli olan, Portekiz'in şu anda Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birini bir kez daha yenmesi. Değer verilmesi gereken bu. Sanatsal açıdan yüksek not verebileceğim bir oyun oynamadan kazandık. Danimarka karşısında bunu yaptık, bugün yapmadık.
Son 15 dakikada yapabilirdik. Chico oyundan atıldığında Norveç kopuk bir takımdı; bir kısmı yalnızca hücum ediyor, bir kısmı yalnızca savunma yapıyordu. Goller atacaktık, en azından bir gol daha. Norveç takımının Portekiz takımından daha yorgun olduğunu da hissettim.
Orta sahadan ileriye doğru art arda dört maç oynayan hep aynı altı oyuncuydu. Çok büyük ve çok güçlü olabilirler ama dünya dışı varlıklar değiller. Maça bakıyor ve bunun gerçekleştiğini görüyordum ama Francisco'nun atılmasıyla işler zorlaştı. Önemli olan galibiyetti, galibiyeti garantiye almaktı ve skoru savunmaya geçtik.
Bir sonraki kadroda yeni oyuncular olacak mı? Milli takım teknik direktörü, bu genç oyuncuların bulundukları kulüplerde yaptıklarına göre seçim yapacak. Oynamazlarsa daha zor. Ama şu anda bunun olabileceğini düşünüyoruz. Kesinlik demeyeceğim ama aklımdaki bir düşünce."
"CRIS OYNAYARAK BİTİRMELİ!"
— Ronaldo'nun bir kutlama ortamında veda etmesi… Bruno Fernandes'in açıklamasına katılıyor musunuz?
"Bruno Fernandes'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Benim düşüncem de buydu. Cris'e söylediğim şeylerden biri, milli takımda oynamayı Dünya Kupası'nda kaybederek ve ağlayarak bitiremeyeceğiydi. Milli takım kariyerini oynayarak bitirmeliydi.
Bu yüzden Alvalade Stadı'ndaki ilk maçta oynadı, bugün burada da oynayacaktı. Ama yaşananlar nedeniyle her şey farklı oldu.
Ben milli takım teknik direktörüyüm, istediğim kişiyi çağırırım. Kimseye kimi istediğini sormam, kimseye kimin oynayacağını sormam. Tartışmaya kapalı çeşitli anlar ve çeşitli ilkeler var. Dolayısıyla bundan daha açık, bilmiyorum, olamam."
İKİ FARKLI VEDANIN İÇ YÜZÜ; TIKLA, OKU
"OYUNCULAR ÇOK YETENEKLİ!"
— Dört maçın ardından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
"Maçları antrenmanmış gibi değerlendirdik. Maçlar arasında antrenman yapmak için zamanımız olmadığı için, oyun süreçleri ve oyun fikirleri olarak gördüğümüz konularda takımın neler yapabileceği ve neler yapması gerektiği üzerinde çalışmak amacıyla dört maçtan yararlandım.
Uygulama üzerinde çalışmak için fazla zamanımız olmadığından —ve uygulama gerçeğin ölçütü olduğundan— teoriye geçmek zorunda kaldım. Takımla toplantı salonunda çeşitli çalışmalar yaptım. Düzeltmeler yapmaya, oyuncularla özellikle savunmada nasıl bir fikre sahip olmamız gerektiğini konuşmaya çalıştım.
Danimarka maçında yerleşik hücumu geliştirdik. Bana göre bu, futbolun beş anı arasında en zor olanı. Antrenman yapmak için daha fazla zamanımız olduğunda gelişeceğiz çünkü bu takımın çok fazla potansiyeli, çok fazla yeteneği var.
Ancak çok yetenekli bir takım böyle bir pozisyon yaratabilir… Nuno Mendes'ten Cancelo'ya olan pozisyon, bekten beke. Teknik direktörün hangi stratejisi? Ben bunu hiç çalıştırmadım. Onlar gördü, onlar yarattı. Çok yetenekliler ve olacakları önceden görüyorlar."
"36 YILLIK TEKNİK DİREKTÖRÜM"
— Milli takım teknik direktörü olarak geçmişin yaralarını iyileştirmek mi?
"Hayır, Allah aşkına. Dragao'da birçok kez sahaya çıktığım 36 yıllık bir teknik direktörlük kariyerim var. Kazandım, kaybettim, elbette. Bir oyuncunun kariyeri her zaman kazanmak değildir. Benimki daha çok kazanarak geçti, ben de kaybediyorum. Yüzde 80, 90 oranında hedeflerime hep ulaşıyorum.
Bu da turu geçerek ulaşılan bir hedefti ama ben geçmişten, bu durumda Sporting ve Benfica'nın teknik direktörü olarak kariyerimden söz ettim."
"CRISTIANO'NUN BURADA OLMASINI İSTİYORUM"
— Ailelere ve gençlere mesajınız nedir?
"Ben de bir yıl boyunca Cristiano adlı oyuncunun temsil ettiği sembolü ve markayı, özellikle çocuklar açısından, paylaştım. O, dünya çapında bir referans. Bu yüzden maçtan sonra Cris'in yalnızca kendisi istemezse milli takıma dönmeyeceğini söyledim. Benim açımdan böyle bir mesele yok.
Onunla aramızda yaşanan konu aceleye getirildi. Meseleye karışan birçok kişi, hiçbir sorun olmayan bu durumu bir sorunmuş gibi gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu —ve o, statüsüyle farklı bir oyuncu— ısınmaya göndermesi ve oyuncunun oyuna girmemesi bu soruna yol açtı.
Cris gibi bir sembolün bir anda bu şekilde bitirmesi için bunun bir sebep olduğunu düşünüyor musunuz? Ben onun burada olmasını istiyorum. Biteceğini biliyor, bu sonsuza kadar sürmez. Ama milli takım kariyerini kendi istediği gibi bitirmesini isterdim.
Karar verecek olan o. Böyle konuştuk. İlk kadro açıklamasında ona, 'Sana ihtiyacım var' dedim. Oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var. Şimdi de aynı şey geçerli."
"NE İÇİN ÖZÜR DİLEMEK! KİMDEN? BU YALAN!"
— Ronaldo ile ne yaşandı?
"Kimseden özür dilemiyorum. Bütün bunlara yol açan mesele, oyuncunun ısınıyor olmasıydı. Sorumluluğu karara ve yaşananlara bağlıyorum. Ama ne için özür dilemek! Kimden? Bu yalan. Neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren konu neydi?"