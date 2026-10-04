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İşte Beşiktaş'ta seçim sonucu!

Beşiktaş'ta olağanüstü seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi. İşte Beşiktaş seçiminde yaşananlar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 19:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Beşiktaş'ta seçim sonucu!
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Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi 10.40'ta başladı ve saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.

Adalı ve yeni yönetimi, Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.

Serdal Adalı, yeniden başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, camiaya ve kongre üyelerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere taşımak, Beşiktaş için çalışmak, üretmek ve başarmak azmiyle; camiamızla, genel kurulumuzla, taraftarımızla ve Beşiktaş'a hizmet için burada olan yönetim kurulumuzla yeni bir yola çıkıyoruz.

Bu anlamlı başlangıçta emeği olan; önce idari ve mali genel kurulumuzda, bugün de seçimli genel kurulumuzda iradesini ortaya koyan, bizlere destek veren, güvendiklerini göstererek güç veren ve Beşiktaşlılık görevini yerine getirerek burada bulunan yaklaşık 4 bin kongre üyemize, bugünü birlikte yaşadığımız her Beşiktaşlıya yürekten teşekkür ediyorum."

"ŞİMDİ HEP BERABER ÇALIŞMA ZAMANI"

Yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Adalı, sportif başarı ve finansal bağımsızlık hedeflerine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladık. Şimdi, her geçen gün artan azim ve hızla Beşiktaşımızın yeniden zirvede olacağı, sportif başarıyı yakalayacağımız ve finansal bağımsızlığımızı kazanmaya başlayacağımız günler için hep beraber çalışma zamanı.

Camiamız ve taraftarlarımız için de her branşta, her mücadelede Beşiktaşımıza destek olma, birlik ve beraberliğimizi yeniden gösterme zamanı.

Her zaman söyledim, bir kez daha söylüyorum: Kenetlenmiş, tek yumruk olmuş, inanmış bir Beşiktaş'ın başaramayacağı iş, elde edemeyeceği başarı yoktur."

"ÇOK DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ GÖRECEKLER"

Adalı sözlerini "Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde, hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak camianın karşısına tekrar çıkarız." ifadeleriyle sonlandırdı."

SANDIK SONUÇLARI

BEŞİKTAŞ'TA 2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:

Kullanılan 151 oy

Serdal Adalı: 144 oy
3 oy geçersiz
4 oy boş

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Kullanılan 138 oy

Serdal Adalı: 137 oy
1 oy geçersiz

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Kullanılan oy 128

Serdal Adalı: 126 oy
Geçersiz oy 2

4 NUMARALI SANDIK

Kullanılan 156 oy
Serdal Adalı: 143
12 boş oy
1 oy geçersiz

5 NUMARALI SANDIK

Kullanılan oy 147
Serdal Adalı: 145
Boş oy 2

3 NUMARALI SANDIK

Kullanılan oy: 177

Serdal Adalı: 176 oy
Geçersiz oy: 1

7 NUMARALI SANDIK

Kullanılan Oy: 157

Serdal Adalı: 151
Boş Oy: 6

8 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 198
Geçersiz Oy: 1

9 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 194
Geçersiz Oy: 10

10 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 260
Geçersiz Oy: -

11 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 242
Geçersiz oy: 2

12 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 260
Geçersiz oy: 2

14 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 181
Geçersiz oy: 2

15 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 177
Geçersiz oy: 4

20 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 151
Geçersiz oy: 1

16 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 205
Geçersiz oy: 1

18 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 245
Geçersiz oy: 1

19 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 232
Geçersiz oy: 4

17 NUMARALI SANDIK SONUCU

Serdal Adalı: 220
Geçersiz oy: 1

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