İşte Beşiktaş'ta seçim sonucu!

Adalı sözlerini "Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde, hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak camianın karşısına tekrar çıkarız." ifadeleriyle sonlandırdı."