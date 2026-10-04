Zinedine Zidane'den Michael Olise'ye övgü!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zidane, takımın yıldızı Michael Olise ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız teknik adam, "Michael Olise, saha dışında biraz çekingen ve utangaç biri ama bu bir sorun değil çünkü sahada hiç de böyle biri değil. Oyunuyla doğuştan bir lider. Topla tüm yeteneğini sergiliyor. Bir süredir milli takımda yerini sağlamlaştırdı ve kulübünde de çok iyi performans ortaya koyuyor." diye konuştu.
Olise, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanan ilk maçta ve İtalya karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.
Olise, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanan ilk maçta ve İtalya karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.
Zinedine Zidane: "Michael Olise, saha dışında biraz çekingen ve utangaç biri ama bu bir sorun değil çünkü sahada hiç de böyle biri değil. Oyunuyla doğuştan bir lider. Topla tüm yeteneğini sergiliyor. Bir süredir milli takımda yerini sağlamlaştırdı ve kulübünde de çok iyi performans ortaya koyuyor." https://t.co/6ddG0mIxou
— Sporx (@sporx) October 4, 2026