Zinedine Zidane'den Michael Olise'ye övgü!

Zinedine Zidane: "Michael Olise, saha dışında biraz çekingen ve utangaç biri ama bu bir sorun değil çünkü sahada hiç de böyle biri değil. Oyunuyla doğuştan bir lider. Topla tüm yeteneğini sergiliyor. Bir süredir milli takımda yerini sağlamlaştırdı ve kulübünde de çok iyi performans ortaya koyuyor." https://t.co/6ddG0mIxou



— Sporx (@sporx) October 4, 2026