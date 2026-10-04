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Leyla Çetin, Ljubljana'da 11. sırada!

Buz pateninde Leyla Çetin, ISU Grand Prix'sinin Ljubljana ayağını 11. sırada tamamladı

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Leyla Çetin, Ljubljana'da 11. sırada!
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Milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'da düzenlenen ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında 11. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tivoli Salonu'ndaki organizasyonda genç kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Turnuvada kısa ve serbest programda yarışan Leyla, toplamda 150.12 puan elde ederek organizasyonu 11. sırada tamamladı.

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