Leyla Çetin, Ljubljana'da 11. sırada!

Milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'da düzenlenen ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında 11. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tivoli Salonu'ndaki organizasyonda genç kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Turnuvada kısa ve serbest programda yarışan Leyla, toplamda 150.12 puan elde ederek organizasyonu 11. sırada tamamladı.
Turnuvada kısa ve serbest programda yarışan Leyla, toplamda 150.12 puan elde ederek organizasyonu 11. sırada tamamladı.