Türkiye'den Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlangıç!

Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 1-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Polonya ile karşılaştı.
Milli takım, Polonya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, ikinci maçında yarın saat 11.30'da NPT (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Polonya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, ikinci maçında yarın saat 11.30'da NPT (Tarafsız statüdeki para sporculardan oluşan takım) ile karşı karşıya gelecek.