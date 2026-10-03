Fenerbahçe'de Vedat Muriqi alarmı!

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe, milli maç arasında çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, hazırlıklarını Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynayacağı dostluk maçıyla da devam ettirecek.
CAN SIKAN GELİŞME
Milli aranın ardından ligde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe cephesine, yıldız isminden ise kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Kas problemi yaşayan tecrübeli futbolcu, Kosova'nın İsrail'le golsüz berabere kaldığı maçın kadrosundan son anda çıkarıldı.
Romelu Lukaku, henüz hazır olmadığı için Muriqi'in sakatlığı sarı-lacivertlilerde endişeye neden oldu.
SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR
32 yaşındaki futbolcunun durumu Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı sağlık raporu sonrası netlik kazanacak.
Fenerbahçe; 10 Ekim'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a, 14 Ekim'de de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak.
KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK
Muriqi'in bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Bu sezon ikinci kez sakatlanan Kosovalı yıldız, daha önce 34 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 maç kaçırmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 10 karşılaşmada sahne alan deneyimli yıldız, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.
CAN SIKAN GELİŞME
Milli aranın ardından ligde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe cephesine, yıldız isminden ise kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi.
KADRODAN ÇIKARILDI
Kas problemi yaşayan tecrübeli futbolcu, Kosova'nın İsrail'le golsüz berabere kaldığı maçın kadrosundan son anda çıkarıldı.
Romelu Lukaku, henüz hazır olmadığı için Muriqi'in sakatlığı sarı-lacivertlilerde endişeye neden oldu.
SAĞLIK RAPORU BEKLENİYOR
32 yaşındaki futbolcunun durumu Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı sağlık raporu sonrası netlik kazanacak.
Fenerbahçe; 10 Ekim'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a, 14 Ekim'de de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak.
KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK
Muriqi'in bu maçlarda forma giyip giyemeyeceği yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Bu sezon ikinci kez sakatlanan Kosovalı yıldız, daha önce 34 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 maç kaçırmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 10 karşılaşmada sahne alan deneyimli yıldız, 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.