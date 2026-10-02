Manchester City'den Premier Lig kararı sonrası itiraz

Manchester City, Premier Lig Komisyonu'nun disiplin sürecine ilişkin görüşüne karşı resmi olarak itiraz başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kulüpten yapılan açıklamada, itirazın 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirildiği belirtildi.





"KARARDA AÇIK HATALAR BULUNUYOR"

Manchester City, Premier Lig Komisyonu'nun görüşünde hukuki, ilkesel ve maddi açıdan önemli hatalar bulunduğunu savundu.





Kulübün açıklamasında, "Kulübün kesin görüşü, görüşün birçok açıdan açık maddi hukuk, ilke ve gerçek hataları içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir." ifadelerine yer verildi.





"SUÇLAMALARDAN MASUMUZ"

İngiliz ekibi, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalarla ilgili de net bir tutum ortaya koydu.





Manchester City açıklamasında, "Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalardan masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarımızı destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir kanıt bütünü bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.





SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Manchester City, hukuki sürece saygı göstermeye devam edeceğini ve tüm işlemler tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapma konusunda sınırlı olduğunu belirtti.



Kulüp, "Yasal sürece saygı göstermeye devam edeceğiz ve tüm süreçler tamamlanana kadar daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda zorunlu olarak kısıtlıyız." açıklamasını yaptı.



