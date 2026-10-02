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Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 11:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka deplasmanında
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Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLK MAÇINI FARKLI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk resmi maçında ligin yeni ekiplerinden Çayırova Belediyesi'ni konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 102-79 galip ayrıldı.

Bu mücadelede 7 Galatasaraylı oyuncu çift haneli skor üretti. Dyshawn Pierre ve Alen Smailagic 16'şar sayı kaydederken, Şehmus Hazer 15, Chimezie Metu 13 ve Jerome Robinson 11 sayı attı. Can Korkmaz ve Oumar Ballo ise 10'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Nikola Ivanovic 8 sayı, Aleksej Nikolic ise 3 sayıyla oynadı.

KARŞIYAKA İLK HAFTADA KAYBETTİ

Galatasaray'ın rakibi Karşıyaka ise sezonun ilk haftasında Türk Telekom'a konuk oldu.

Karşılaşmayı 73-72 kaybeden Karşıyaka'da Ishmael El-Amin 23 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Briante Weber 10 sayı üretti.

GALATASARAY'IN SONRAKİ MAÇI CIBONA İLE

Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka karşılaşmasının ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 6 Ekim Salı günü saat 19.00'da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona ile karşılaşacak.

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ise 12 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Bursaspor Basketbol'u konuk edecek.

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