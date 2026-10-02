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Erman Toroğlu: "Ferhat Gündoğdu bana dedi ki..."

Erman Toroğlu, hakemler dosyasıyla ilgili köşesinde değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 12:18
Haber: Sözcü
Erman Toroğlu: 'Ferhat Gündoğdu bana dedi ki...'
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Erman Toroğlu: "Ferhat Gündoğdu bana dedi ki..."
Eski hakem Erman Toroğlu, Sözcü'deki köşesinde hakemler dosyasıyla ilgili yaşananları değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toroğlu, "Ali Tuna (hakem) isimli bir arkadaş, ben ve Ahmet Çakar için "Hakemleri tayin ediyorlar" demiş. Bu arkadaşı mahkemeye verdim." dedi.

İşte Erman Toroğlu'nun Sözcü gazetesindeki o yazısı:

"Sayın İçişleri Bakanım, haddim olmayarak size basın yoluyla ulaşmak istedim. Yıllardır futbolun içindeyim, tabiri caizse içinde doğdum, büyüdüm ve herhalde içinde öleceğim. Hep iyi olsun istedim, çok fazla demagojiye girmedim ama pansuman yaparak değil, kökten değişiklikler yaparak futbola hizmet etmek istedim."

"FERHAT GÜNDOĞDU SÖYLEDİ"

"Şimdi diyeceksiniz ki "Ne oluyor ki bu yazıyı yazıyorsun?" Bakın Sayın Bakanım, yıllar önce asker hakemler vardı, subay ve astsubay. Türk futbolu bu konuda büyük sıkıntılar çekti. Ben de bu konunun yıllarca üzerine gittim. Sonra Genelkurmay çok doğru olarak bu işi kökünden halletti. Yani askerler kendi işine döndüler, başka işlerle uğraşmadılar. Emir demiri keser ama futbola girince öyle olmadı. Bu konuda da benim bayağı payım ve emeğim var.

Şu andaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu karşılaştığımızda bana dedi ki: "Asker hakemler konusundaki çabaların ve neticesinde sana inanılmaz kızmıştım. Ama sonra düşündüm ki haklıymışsın." Enteresandır değil mi?"

"MAHKEMEYE VERDİM"

"Şimdi ikinci kısma geldik Sayın Bakanım. Bakınız; Türkiye'de futbol müsabakaları yapılıyor, liglerde toplam 50 polis arkadaş hakemlik görevi yapıyor. Bitmedi...…Temsilciler var polis arkadaşlar, 54'ü üst klasmanda 80'i protokolde oturanlar. Saha içi, saha dışı, koridor bu grup Süper Lig ve 1. Lig'de 150 kişi. 2 ve 3. liglerle beraber 284 kişi toplamda görev yapıyorlar. Şimdi Sayın Bakanım, bu arkadaşlar hem polislik görevi yapıyorlar hem de maçlara gidiyorlar. Bir şehirden diğer şehre giderseniz iki ya da üç gün seyahat planlaması olur. Yani bu arkadaşlar 2-3 gün bulundukları yerde yani esas mesleklerinde iş yapamıyorlar. Ve bu arkadaşlar spor alemiyle, seyirciyle, federasyonla basın mensuplarıyla zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Yıpranan kim? Polis teşkilatı olacak. Asker ve polis görev başında ölürse şehit oluyorlar. Biz bu insanları niye görevleri dışında saçma sapan yerlerde görevlendiriyoruz."

"Çok fazla uzatmayayım. Ali Tuna isimli bir polis arkadaş, ben ve Ahmet Çakar için "Hakemleri tayin ediyorlar" demiş. Bu ahlak noksanı beyanatı veren kişi maalesef polis. Bu yazıyı yazmadan evvel bu arkadaşı mahkemeye verdim. Yarın adliyeye gelince polis kıyafetiyle mi gelecek yoksa sivil kıyafetiyle mi? Bu işler, işine gelince öyle, işine gelince böyle olmaz.

Polislik çok şerefli ve zor bir meslek. Polis polisliğini yapacak, asker askerliğini, hakem de hakemliğini. Bu kadar basit. Yani fasulyeye nohut karışmayacak. Mutlaka bunu yetkili kurullarınızda değerlendirirsiniz. Sevgi ve saygılarımla gözlerinizden öperim."  

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