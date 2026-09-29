Dün
BİTTİ
Gürcistan
0
Ukrayna
0
Dün
BİTTİ
Kuzey İrlanda
0
Macaristan
0
Dün
BİTTİ
Türkiye
1
İtalya
4
Dün
BİTTİ
Belçika
0
Fransa
1
Dün
BİTTİ
Letonya
0
Güney Kıbrıs
0
Dün
BİTTİ
Ermenistan
2
Karadağ
3
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Dün
BİTTİ
Japonya
2
Venezuela
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
1
Uruguay
4
Dün
BİTTİ
Zimbabve
1
Kongo D. Cumhuriyeti
2
Dün
BİTTİ
Ekvator Ginesi
1
Sierra Leone
0
Dün
BİTTİ
Orta Afrika Cumhuriyeti
0
Burkina Faso
1
Dün
BİTTİ
Tunus
2
Bostvana
2

Adalet Bakanı Gürlek'ten MHK açıklaması!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda şeffaflık, adil rekabet ve hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen adli soruşturma hakkında açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 09:09 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 09:12
Adalet Bakanı Gürlek'ten MHK açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda şeffaflık, adil rekabet ve hakemlik süreçlerine ilişkin yürütülen adli soruşturma hakkında açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.

Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.'nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.

Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.