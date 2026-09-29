Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında milli arada yeni bir sayfa açıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adamın antrenmanlarda İspanyol futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Samandıra'da yaptığı bire bir görüşmelerle aradaki sorunları giderdiği aktarıldı.
"SEN BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİSİN"
İsmail Kartal'ın Asensio ile yaptığı özel görüşmede, "Sen bu takımın liderlerinden birisin ve bizim için çok değerlisin" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Asensio'nun da Kartal'ın bu yaklaşımına olumlu karşılık verdiği ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylediği aktarıldı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
İspanyol yıldızın, "Fenerbahçe'de son derece mutluyum. Şampiyonluk yaşamak çok istiyorum. Bu hedefe katkı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği belirtildi.
ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR
Marco Asensio, milli arada özel hayatında da mutlu bir haber aldı. Asensio ile Lavinia çifti, erkek bebek beklediklerini açıkladı.
"SEN BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİSİN"
İsmail Kartal'ın Asensio ile yaptığı özel görüşmede, "Sen bu takımın liderlerinden birisin ve bizim için çok değerlisin" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Asensio'nun da Kartal'ın bu yaklaşımına olumlu karşılık verdiği ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylediği aktarıldı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
İspanyol yıldızın, "Fenerbahçe'de son derece mutluyum. Şampiyonluk yaşamak çok istiyorum. Bu hedefe katkı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği belirtildi.
ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR
Marco Asensio, milli arada özel hayatında da mutlu bir haber aldı. Asensio ile Lavinia çifti, erkek bebek beklediklerini açıkladı.