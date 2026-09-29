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İsmail Kartal ile Asensio arasında buzlar eridi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Marco Asensio arasındaki sorunlarını milli arada çözdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 08:13 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 08:14
Haber: Sözcü
İsmail Kartal ile Asensio arasında buzlar eridi
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında milli arada yeni bir sayfa açıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli teknik adamın antrenmanlarda İspanyol futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Samandıra'da yaptığı bire bir görüşmelerle aradaki sorunları giderdiği aktarıldı.

"SEN BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİSİN"

İsmail Kartal'ın Asensio ile yaptığı özel görüşmede, "Sen bu takımın liderlerinden birisin ve bizim için çok değerlisin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Asensio'nun da Kartal'ın bu yaklaşımına olumlu karşılık verdiği ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söylediği aktarıldı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İspanyol yıldızın, "Fenerbahçe'de son derece mutluyum. Şampiyonluk yaşamak çok istiyorum. Bu hedefe katkı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği belirtildi.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Marco Asensio, milli arada özel hayatında da mutlu bir haber aldı. Asensio ile Lavinia çifti, erkek bebek beklediklerini açıkladı.

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