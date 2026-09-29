Van Bommel'den Türkiye maçı açıklaması

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Mark van Bommel, cuma günü Türkiye ile oynayacakları mücadelede hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TÜRKİYE BASKI ALTINDA OLACAK"
Türkiye'nin ilk iki maçını kaybetmesinin ardından sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağını belirten Van Bommel, şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz. Her maçtaki amacımız bu. Türkiye de ilk iki maçını kaybettikten sonra baskı altında olacak ve kazanmak isteyecektir."
"HEDEFİMİZ İLK İKİ"
Gruptaki hedeflerinden de söz eden Hollandalı teknik adam, "Hedefimiz grupta ilk iki sıradan birinde yer almak." dedi.
Türkiye'nin ilk iki maçını kaybetmesinin ardından sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağını belirten Van Bommel, şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz. Her maçtaki amacımız bu. Türkiye de ilk iki maçını kaybettikten sonra baskı altında olacak ve kazanmak isteyecektir."
"HEDEFİMİZ İLK İKİ"
Gruptaki hedeflerinden de söz eden Hollandalı teknik adam, "Hedefimiz grupta ilk iki sıradan birinde yer almak." dedi.