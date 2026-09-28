Türkiye - İtalya maçında Fatih Terim'den sürpriz görev!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Fatih Terim de yorumcu olarak görev yapacak.
Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, hem Türkiye hem de İtalya'nın galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek milli takım için maçın önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE İÇİN İYİ FIRSAT"
Fatih Terim, Türkiye-İtalya karşılaşmasının iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Çok önemli bir maç çünkü hem İtalya hem de Türkiye'nin galibiyete ihtiyacı var. Milli takımınızın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, ancak bu, Türkiye için de Dünya Kupası'nın ardından yeniden başlangıç yapmak için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.
"KENAN YOKSA ARDA VE CAN VAR!"
Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğuna da değinen Terim, Türkiye'nin kadrosunda bu oyuncuların yerini doldurabilecek önemli isimler bulunduğunu söyledi.
Terim, "Onların yokluğu hissedilecek çünkü ikisi de kaliteli oyuncular. Ancak Türkiye kadrosunda Arda Güler gibi olağanüstü bir yetenek ve çok gelecek vaat eden bir oyuncu olan Can Uzun da var. Bu tür maçlar, sorumluluk üstlenmek için birer fırsattır." dedi.
Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, hem Türkiye hem de İtalya'nın galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek milli takım için maçın önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE İÇİN İYİ FIRSAT"
Fatih Terim, Türkiye-İtalya karşılaşmasının iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Çok önemli bir maç çünkü hem İtalya hem de Türkiye'nin galibiyete ihtiyacı var. Milli takımınızın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, ancak bu, Türkiye için de Dünya Kupası'nın ardından yeniden başlangıç yapmak için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.
"KENAN YOKSA ARDA VE CAN VAR!"
Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğuna da değinen Terim, Türkiye'nin kadrosunda bu oyuncuların yerini doldurabilecek önemli isimler bulunduğunu söyledi.
Terim, "Onların yokluğu hissedilecek çünkü ikisi de kaliteli oyuncular. Ancak Türkiye kadrosunda Arda Güler gibi olağanüstü bir yetenek ve çok gelecek vaat eden bir oyuncu olan Can Uzun da var. Bu tür maçlar, sorumluluk üstlenmek için birer fırsattır." dedi.