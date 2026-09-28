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Italiano: "G.Saray'a kadar yara almayız!"

Vincenzo Italiano, Galatasaray maçına kadar oynanacak 9 karşılaşma öncesi takımına güveniyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 09:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Italiano: 'G.Saray'a kadar yara almayız!'
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Vincenzo Italiano, Galatasaray maçına kadar oynanacak 9 karşılaşma öncesi takımına güveniyor. İtalyan çalıştırıcının "Yara almadan çıkarız" diyerek zorlu fikstür öncesi iddiasını ortaya koyduğu öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, kasım ayındaki milli araya kadar lig ve Avrupa'da yoğun bir fikstüre girecek.

Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 50 günlük süreçte birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Kartal, bu periyotta hem ligde hem de Avrupa'da önemli sınavlar verecek.

50 GÜNLÜK ZORLU TAKVİM

Beşiktaş, 11 Ekim'de Kocaelispor, 15 Ekim'de Hoffenheim, 19 Ekim'de Trabzonspor ve 23 Ekim'de Crystal Palace ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı ekip, ardından 26 Ekim'de Başakşehir, 1 Kasım'da Kasımpaşa, 5 Kasım'da Celtic ve 8 Kasım'da Gençlerbirliği maçlarına çıkacak.

Kartal, kasımdaki milli aranın ardından ise 22 Kasım'da Konyaspor deplasmanında sahne alacak. Beşiktaş'ın bu yoğun maratondaki en önemli maçlarından biri ise 30 Kasım'da Galatasaray karşısında olacak.

"YARA ALMADAN ÇIKARIZ"

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun zorlu fikstür öncesi takımına güvendiği öğrenildi.

İtalyan teknik adamın yakın çevresine, "Galatasaray maçına kadar 9 maç var. Yara almadan çıkarız bu maçlardan. Takım olarak milli arayı çok verimli değerlendiriyoruz" dediği belirtildi.

Italiano, oyuncularının fiziksel ve mental olarak bu yoğun tempoya hazır hale gelmesini hedefliyor.

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