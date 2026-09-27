Vedat Muriqi'li Kosova Avusturya'ya yıkıldı!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile Kosova karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada David Affengruber, 45+2. dakikada Junior Adamu ve 61. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.
Kosova'nın 83. dakikada Edon Zhegrova ile penaltıdan bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.
MURIQI 80 DAKİKA OYNADI
Kosova'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 80 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazanan Avusturya puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Kosova 3 puanda kaldı.
Ev sahibi Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada David Affengruber, 45+2. dakikada Junior Adamu ve 61. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.
Kosova'nın 83. dakikada Edon Zhegrova ile penaltıdan bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.
MURIQI 80 DAKİKA OYNADI
Kosova'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 80 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazanan Avusturya puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Kosova 3 puanda kaldı.