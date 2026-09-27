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Vedat Muriqi'li Kosova Avusturya'ya yıkıldı!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Kosova'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçeli Vedat Muriç, mücadelede 80 dakika forma giydi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 21:34
Fotoğraf: Imago
Vedat Muriqi'li Kosova Avusturya'ya yıkıldı!
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya ile Kosova karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada David Affengruber, 45+2. dakikada Junior Adamu ve 61. dakikada Carney Chukwuemeka kaydetti.

Kosova'nın 83. dakikada Edon Zhegrova ile penaltıdan bulduğu gol ise mağlubiyete engel olamadı.

MURIQI 80 DAKİKA OYNADI

Kosova'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazanan Avusturya puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Kosova 3 puanda kaldı.

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