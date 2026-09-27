Galatasaray'da beklenmedik ayrılık gelişmesi: Jakobs

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 şampiyonluğunu isteyen Galatasaray, ilk haftada 13 puan toplayarak zirveyi paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek isteyen Cimbom adına dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AYRILIK İDDİASI
Sarı-kırmızılıların, deneyimli oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.
JAKOBS DÖNEMİ BİTİYOR
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs dönemi sona eriyor.
Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma yapmayı düşünmediği aktarıldı.
PLANLAMADA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon planlamasında yer almayacağı ve oyuncuyla vedalaşılacağı belirtildi.
9 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray, Jakobs'u 1+8 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer etmişti.
Senegalli yıldız, sarı-kırmızılı formayla 69 karşılaşmada görev yaptı ve 4 kez gol pası verdi.
PİYASA DEĞERİ
1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Köln altyapısından yetişen Jakobs, Senegal Milli Takımı ile de 33 karşılaşmada sahne aldı.
AYRILIK İDDİASI
Sarı-kırmızılıların, deneyimli oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.
JAKOBS DÖNEMİ BİTİYOR
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da Senegalli sol bek Ismail Jakobs dönemi sona eriyor.
Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma yapmayı düşünmediği aktarıldı.
PLANLAMADA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon planlamasında yer almayacağı ve oyuncuyla vedalaşılacağı belirtildi.
9 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray, Jakobs'u 1+8 milyon Euro karşılığında Monaco'dan transfer etmişti.
Senegalli yıldız, sarı-kırmızılı formayla 69 karşılaşmada görev yaptı ve 4 kez gol pası verdi.
PİYASA DEĞERİ
1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Köln altyapısından yetişen Jakobs, Senegal Milli Takımı ile de 33 karşılaşmada sahne aldı.