Fenerbahçe yöneticisi Tanju Kaya: 'Gelir 600 milyon euro olacak'

Fenerbahçe yöneticisi Tanju Kaya, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında gelir ve gider bütçesini değerlendirdi. Kaya; sponsorluk, ürün satışı, bilet gelirleri, yayın gelirleri ve amatör şubelerin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "497 MİLYON EURO GİDER, KÜÇÜLM DEMEKTİR"
2025/26 sezonunun mali kapanışını ve yeni sezon bütçesini paylaşan Kaya, şunları söyledi:
"2025/26 sezonunun kapanışı 417 milyon Euro gelir, 611 milyon Euro giderdi. Bu sene 200 milyon gelir getiren daha sonra milyarlara gidecek projeler eklenmediği haliyle denk bütçe olacak 451 milyon Euro gelir, 497 milyon Euro gider bütçelenmiştir. 497 milyon Euro gider, bir önceki sene 611'le kıyaslandığında küçülme demektir. İnanın her detaya, tüm ayrıntılara bakıldı. Giderlerin buralara inmesi sağlandı."
SPONSORLUK GELİRLERİ İÇİN 145 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
"Reklam sponsorluk gelirlerimiz 135 milyon Euro'ya yükseldi, yüzde 9-10 civarında bir artış. Hala görüştüğümüz sponsorlarımız var. Bu rakamın realizesi 145 milyon Euro'larda olacak."
"SATIŞLARIMIZIN TAMAMI ORGANİK, TEKİL SATIŞ"
Ürün satışlarıyla ilgili karşılaştırmalara da değinen Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı internet sitelerinde ve araştırmalarda, ürün satışlarıyla ilgili haber yapılıyor. Rakibimizin bir tanesinin ürün satışında bizi geçtiği söyleniyor. Bizim satışlarımızın tamamı organik, tekil satış! Adet olarak rakiplerimizin çok üzerindedir. İçeriye gelir koymak için yapılan sponsorlu satışlar bizim rakamlarımızda yok. Bizim satışlarımız, taraftarlarımıza yapılan satışlardır."
BİLET SATIŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
"Stad hasılatı üzerinden de algı yapılıyor. Rakibimizin bir tanesiyle stadyum kapasitesinde fark olmasına rağmen 5 bine yakın, onların 42 bin bizim 35 bin bilet sattığımız söyleniyor. Biz spor kulübüyüz, futbol kulübü değil. Bizim aynı gün Voleybol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague maçı, Avrupa kupası maçımız var. Biz aynı gün 3 stadyumu, salonu dolduruyoruz. Biz bırakın 7 bin geride olmayı, rakibimizin yüzde 20 üzerinde bilet satışına ulaştığımız görülüyor. Taraftarımıza minnettarız."
"NAKLEN YAYIN, TOPLAM BÜTÇEDE YÜZDE 3 BİLE DEĞİL"
Yayın gelirlerinin kulüp bütçesindeki payına dikkat çeken Kaya, şöyle konuştu:
"Gelirlerimiz içinde naklen yayın, toplam bütçede yüzde 3 bile değil. Yayın ihalesi yapılacak, çok büyük bir beklenti içinde değilim, yönetim adına konuşmayayım. Yüzde yüz artsa bile bir anlam ifade etmez. 2011'li, 2013'lü yıllara bir gidin, naklen yayın gelirleri bütçede ne kadar önemli yer tutuyordu. İnşallah o günlere yeniden döneriz."
EN BÜYÜK GİDER KALEMLERİNİ AÇIKLADI
"Üstteki 3 kaleme dikkatli bakın; sporcu ve teknik kadro ücreti, menajer, amortisman ve itfa diye belirtilen bonservis giderleri. Eğer Türkiye liglerinde şampiyonluğa oynuyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaksanız, basketbol ve voleybol takımları Avrupa şampiyonuysa bu giderler 320-330 milyon Euro'nun altına düşmez. En büyük giderlerimiz de bunlar."
ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ ARTIDA
Amatör şubelerin gelir ve giderlerine ilişkin rakamları da paylaşan Kaya, erkek basketbol takımının fazla verdiğini belirtti:
"Amatör şubelerin gelir giderini göstermek isterim. Erkek basketbol enteresan şekilde; yaklaşık 51 milyon Euro gelir, yaklaşık 48 milyon Euro gider oluşturuyor. Artıya geçmiş durumda. Tüm basketbol ekibini kutluyorum."
"600 MİLYON EURO'LARI ZORLAYACAK GELİR YARATILACAK"
Kaya, açıklamalarını bu yılın gelir beklentisi ve borç hedefiyle tamamladı:
"Bu sene önemli tutarda gelir olacak. 600 milyon Euro'ları zorlayacak gelir yaratılacak. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe bütçesi fazla verecek. Uzun bir zaman sonra Fenerbahçe borcunu azaltacak."
2025/26 sezonunun mali kapanışını ve yeni sezon bütçesini paylaşan Kaya, şunları söyledi:
"2025/26 sezonunun kapanışı 417 milyon Euro gelir, 611 milyon Euro giderdi. Bu sene 200 milyon gelir getiren daha sonra milyarlara gidecek projeler eklenmediği haliyle denk bütçe olacak 451 milyon Euro gelir, 497 milyon Euro gider bütçelenmiştir. 497 milyon Euro gider, bir önceki sene 611'le kıyaslandığında küçülme demektir. İnanın her detaya, tüm ayrıntılara bakıldı. Giderlerin buralara inmesi sağlandı."
SPONSORLUK GELİRLERİ İÇİN 145 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
"Reklam sponsorluk gelirlerimiz 135 milyon Euro'ya yükseldi, yüzde 9-10 civarında bir artış. Hala görüştüğümüz sponsorlarımız var. Bu rakamın realizesi 145 milyon Euro'larda olacak."
"SATIŞLARIMIZIN TAMAMI ORGANİK, TEKİL SATIŞ"
Ürün satışlarıyla ilgili karşılaştırmalara da değinen Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı internet sitelerinde ve araştırmalarda, ürün satışlarıyla ilgili haber yapılıyor. Rakibimizin bir tanesinin ürün satışında bizi geçtiği söyleniyor. Bizim satışlarımızın tamamı organik, tekil satış! Adet olarak rakiplerimizin çok üzerindedir. İçeriye gelir koymak için yapılan sponsorlu satışlar bizim rakamlarımızda yok. Bizim satışlarımız, taraftarlarımıza yapılan satışlardır."
BİLET SATIŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
"Stad hasılatı üzerinden de algı yapılıyor. Rakibimizin bir tanesiyle stadyum kapasitesinde fark olmasına rağmen 5 bine yakın, onların 42 bin bizim 35 bin bilet sattığımız söyleniyor. Biz spor kulübüyüz, futbol kulübü değil. Bizim aynı gün Voleybol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague maçı, Avrupa kupası maçımız var. Biz aynı gün 3 stadyumu, salonu dolduruyoruz. Biz bırakın 7 bin geride olmayı, rakibimizin yüzde 20 üzerinde bilet satışına ulaştığımız görülüyor. Taraftarımıza minnettarız."
"NAKLEN YAYIN, TOPLAM BÜTÇEDE YÜZDE 3 BİLE DEĞİL"
Yayın gelirlerinin kulüp bütçesindeki payına dikkat çeken Kaya, şöyle konuştu:
"Gelirlerimiz içinde naklen yayın, toplam bütçede yüzde 3 bile değil. Yayın ihalesi yapılacak, çok büyük bir beklenti içinde değilim, yönetim adına konuşmayayım. Yüzde yüz artsa bile bir anlam ifade etmez. 2011'li, 2013'lü yıllara bir gidin, naklen yayın gelirleri bütçede ne kadar önemli yer tutuyordu. İnşallah o günlere yeniden döneriz."
EN BÜYÜK GİDER KALEMLERİNİ AÇIKLADI
"Üstteki 3 kaleme dikkatli bakın; sporcu ve teknik kadro ücreti, menajer, amortisman ve itfa diye belirtilen bonservis giderleri. Eğer Türkiye liglerinde şampiyonluğa oynuyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaksanız, basketbol ve voleybol takımları Avrupa şampiyonuysa bu giderler 320-330 milyon Euro'nun altına düşmez. En büyük giderlerimiz de bunlar."
ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ ARTIDA
Amatör şubelerin gelir ve giderlerine ilişkin rakamları da paylaşan Kaya, erkek basketbol takımının fazla verdiğini belirtti:
"Amatör şubelerin gelir giderini göstermek isterim. Erkek basketbol enteresan şekilde; yaklaşık 51 milyon Euro gelir, yaklaşık 48 milyon Euro gider oluşturuyor. Artıya geçmiş durumda. Tüm basketbol ekibini kutluyorum."
"600 MİLYON EURO'LARI ZORLAYACAK GELİR YARATILACAK"
Kaya, açıklamalarını bu yılın gelir beklentisi ve borç hedefiyle tamamladı:
"Bu sene önemli tutarda gelir olacak. 600 milyon Euro'ları zorlayacak gelir yaratılacak. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe bütçesi fazla verecek. Uzun bir zaman sonra Fenerbahçe borcunu azaltacak."