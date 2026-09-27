Fenerbahçe'den Mert Müldür'e yeni sözleşme kararı

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcu Mert Müldür ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.
YENİ SÖZLEŞME YAKIN
Mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
Mert Müldür ile yeni kontrat imzalanmasının yakın olduğu gelen bilgiler arasında.
124 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 124 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Mert Müldür, bu maçlarda 5 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyarak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.
6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu.
Fenerbahçe, milli futbolcunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
27 yaşındaki oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
YENİ SÖZLEŞME YAKIN
Mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
Mert Müldür ile yeni kontrat imzalanmasının yakın olduğu gelen bilgiler arasında.
124 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 124 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Mert Müldür, bu maçlarda 5 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyarak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.
6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu.
Fenerbahçe, milli futbolcunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
27 yaşındaki oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.