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Fenerbahçe'den Mert Müldür'e yeni sözleşme kararı

Fenerbahçe'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Mert Müldür ile yeni kontrat imzalamak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 13:58
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Mert Müldür'e yeni sözleşme kararı
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YENİ SÖZLEŞME YAKIN

Mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Mert Müldür ile yeni kontrat imzalanmasının yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

124 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 124 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Mert Müldür, bu maçlarda 5 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyarak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuştu.

Fenerbahçe, milli futbolcunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

27 yaşındaki oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

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