Klopp'tan Beşiktaşlı yıldız için sürpriz karar

UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda ile beraberlik alarak başlayan Almanya, organizasyondaki ikinci maçında Yunanistan'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak Almanya'da hedef, Yunanistan karşısında galibiyet elde etmek.





NÜBEL'E ŞANS VERECEK

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, kalede değişikliğe gideceğini duyurdu.





Deneyimli teknik adam, Yunanistan karşısında Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel'in görev yapacağını belirterek, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak." ifadelerini kullandı.





TER STEGEN'E DESTEK

Klopp ayrıca Marc-Andre ter Stegen'e yönelik eleştiriler hakkında da konuştu.





Alman teknik adam, deneyimli kaleciye yöneltilen eleştirileri şaşırtıcı bulduğunu belirtirken, Ter Stegen'in performansından memnun olduğunu söyledi.





Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynadığı ilk karşılaşmada kaleyi Ter Stegen korumuştu.





NÜBEL'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu yaz Beşiktaş'a transfer olan Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla şimdiye kadar 13 maçta görev yaptı.





29 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda 9 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.



Nübel, Almanya Milli Takımı formasıyla ise bugüne kadar 3 karşılaşmada görev aldı.



