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Galatasaray'da İlkay Gündoğan yolcu

Galatasaray'da performansıyla eleştirilen ve Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen İlkay Gündoğan'ın, ocak ayından takımdan ayrılabileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 15:08
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da İlkay Gündoğan yolcu
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Galatasaray'daki durumu tartışılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan ara transferde ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUUDİLER YAKIN TAKİPTE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 35 yaşındaki orta sahayı Suudi Arabistan ekipleri yakından takip ediyor.

FORMA ŞANSI BULMAK İSTİYOR

Haberde, İlkay Gündoğan'ın ise kariyerinin son dönemlerinde düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planladığı belirtildi.

İlkay konusunda ocak ayında transfer hareketliliği olabileceği aktarıldı.

"İLKAY KARARINA SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"

Sponsorluk töreninde takımın genel durumu hakkında konuşan Başkan Dursun Özbek, Gündoğan'ın durumuna ilişkin olarak "İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. Çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam, Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım." açıklamasını yaptı.

GÜNDOĞAN'IN AİLESİNE AVM'DE ÇİRKİN SÖZLER

Sarı kırmızılı futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ve oğlunun İstanbul'da sözlü saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, oğlu Kais ile birlikte bir AVM'de bulunduğu sırada bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı. Küçük, yaşananların ardından Kais'in ağladığını, Sara Gündoğan'ın ise korkarak Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiğini kaydetti.  

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