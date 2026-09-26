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Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu!

Arda Güler'in, Türkiye-Fransa maçında sakatlanan Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye verdiği tepki İspanya basınının dikkatini çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa'nın galibiyet golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARDA GÜLER'DEN MBAPPE'YE DESTEK

Mbappe, attığı golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre tedavi gördü. Oyuna devam eden Fransız yıldız, 58. dakikada yeniden kendisini yere bıraktı ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.

Mbappe'nin sakatlığı sırasında Arda Güler'in verdiği tepki ise İspanya basınında gündem oldu.

Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mbappe'nin durumunu yakından takip eden Arda'nın, Fransız yıldızın yanında olduğu görüldü.

İSPANYOLLAR ARDA'NIN TEPKİSİNİ YAKALADI

İspanyol basınından AS gazetesi, Arda Güler'in Mbappe'nin sakatlığı sırasında verdiği tepkiye dikkat çekti.

Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu nedeniyle endişeli ve gergin göründüğü belirtildi.

ZIDANE'DAN MBAPPE AÇIKLAMASI

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmanın ardından Mbappe'nin dizinde ağrı bulunduğunu ve yıldız futbolcunun milli takım kampından ayrılacağını açıkladı.

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu da yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.



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