Barcelona Sportif Direktörü Deco: 'Alvarez artık geçmişte kaldı!'

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Julian Alvarez transferi için teklif yaptıklarını ancak Atletico Madrid'in oyuncuyu satmaya yanaşmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portugal Football Summit'te konuşan Deco, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından hareketli ve takım oyununa yatkın bir santrfor aradıklarını söyledi.
"BİZE SATMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"
Julian Alvarez'in bu profile uyduğunu belirten Deco, "Julian için teklif yaptık. Ancak kulübü bize onu satmayacağını söyledi. Biz de başka çözümler aramak zorunda kaldık" dedi.
"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"
Alvarez transferiyle Raphinha'nın santrforda oynamasının birbirinden ayrı konular olduğunu vurgulayan Deco, transfer defterini kapattıklarını ifade etti:
"Julian artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kadromuzdan memnunuz. Umarım o da iyidir ve kulübüne katkı sağlamaya devam eder."
"BİZE SATMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"
Julian Alvarez'in bu profile uyduğunu belirten Deco, "Julian için teklif yaptık. Ancak kulübü bize onu satmayacağını söyledi. Biz de başka çözümler aramak zorunda kaldık" dedi.
"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"
Alvarez transferiyle Raphinha'nın santrforda oynamasının birbirinden ayrı konular olduğunu vurgulayan Deco, transfer defterini kapattıklarını ifade etti:
"Julian artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kadromuzdan memnunuz. Umarım o da iyidir ve kulübüne katkı sağlamaya devam eder."