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Barcelona Sportif Direktörü Deco: "Alvarez artık geçmişte kaldı!"

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Julian Alvarez için teklif yaptıklarını ancak Atletico Madrid'den ret yanıtı aldıklarını açıkladı. Deco, transferin artık geride kaldığını ve mevcut kadrodan memnun olduklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 22:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona Sportif Direktörü Deco: 'Alvarez artık geçmişte kaldı!'
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, Julian Alvarez transferi için teklif yaptıklarını ancak Atletico Madrid'in oyuncuyu satmaya yanaşmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portugal Football Summit'te konuşan Deco, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından hareketli ve takım oyununa yatkın bir santrfor aradıklarını söyledi.

"BİZE SATMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Julian Alvarez'in bu profile uyduğunu belirten Deco, "Julian için teklif yaptık. Ancak kulübü bize onu satmayacağını söyledi. Biz de başka çözümler aramak zorunda kaldık" dedi.

"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"

Alvarez transferiyle Raphinha'nın santrforda oynamasının birbirinden ayrı konular olduğunu vurgulayan Deco, transfer defterini kapattıklarını ifade etti:

"Julian artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Kadromuzdan memnunuz. Umarım o da iyidir ve kulübüne katkı sağlamaya devam eder."

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