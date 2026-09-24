Bugün
21:45
Kosova
İrlanda
Bugün
21:45
Avusturya
İsrail
Bugün
21:45
Sırbistan
Yunanistan
Bugün
21:45
Norveç
Danimarka
Bugün
21:45
Portekiz
Galler
Bugün
21:45
Hollanda
Almanya
Bugün
19:00
Andora
Malta
Bugün
21:45
Linheştayn
Litvanya
Bugün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Bugün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Bugün
17:00
Özbekistan
İran

Beşiktaşlı oyunculardan EuroLeague mesajı!

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncuları Devon Dotson ve Jaylen Nowell, EuroLeague'de mücadele edecekleri yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 16:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaşlı oyunculardan EuroLeague mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncuları Devon Dotson ve Jaylen Nowell, EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Valencia Basket ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DOTSON: "KAZANMAYA AÇIZ, BAŞLAMAYA HAZIRIZ"

Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten Devon Dotson, takımın hedeflerinin farkında olduklarını söyledi.

"Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız."

Dotson, bu sezon takımda daha farklı bir sorumluluk üstleneceğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Jonah takımda büyük bir role sahipti, bunu biliyorum. Ben de bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum."

DOTSON'DAN TARAFTARA MESAJ

Beşiktaş taraftarının beklentilerinin farkında olduklarını dile getiren ABD'li oyuncu, camiaya galibiyetler yaşatmak istediklerini belirtti.

"Heyecanlıyız, takım da kulüp de heyecanlı. Takımın ve camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz."

NOWELL: "BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jaylen Nowell ise Avrupa'daki ilk sezonunda siyah-beyazlı formayla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"İyi hissediyorum. Günün sonunda basketbol her zaman basketboldur, farklı bir arenada da olsak. Taraftarlarımızı çok seviyorum, günün sonunda iyi işler başarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

NOWELL'DEN TARAFTARA ÖVGÜ

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Nowell, EuroLeague maçında daha büyük bir atmosfer beklediğini ifade etti.

"Kupa maçında bile ne kadar iyi olduklarını gördük. Şimdi ev sahibi olduğumuz bir maçta çok daha iyi olacaklarını biliyorum. Kendileri olmaları bile yeterli ama çok daha iyisini vereceklerini tahmin edebiliyorum."

"BEŞİKTAŞ BASKETBOLUNU OYNAYACAĞIZ"

Valencia Basket karşılaşmasına da değinen Nowell, sezon boyunca gelişerek mücadele edeceklerini söyledi.

"Yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Her gün üstüne koyarak, çalışarak daha iyisini yapmak için, ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek için savaşacağız. Beşiktaş basketbolunu oynayacağız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.