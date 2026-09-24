Beşiktaşlı oyunculardan EuroLeague mesajı!

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncuları Devon Dotson ve Jaylen Nowell, EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Valencia Basket ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DOTSON: "KAZANMAYA AÇIZ, BAŞLAMAYA HAZIRIZ"
Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten Devon Dotson, takımın hedeflerinin farkında olduklarını söyledi.
"Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız."
Dotson, bu sezon takımda daha farklı bir sorumluluk üstleneceğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Jonah takımda büyük bir role sahipti, bunu biliyorum. Ben de bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum."
DOTSON'DAN TARAFTARA MESAJ
Beşiktaş taraftarının beklentilerinin farkında olduklarını dile getiren ABD'li oyuncu, camiaya galibiyetler yaşatmak istediklerini belirtti.
"Heyecanlıyız, takım da kulüp de heyecanlı. Takımın ve camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz."
NOWELL: "BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jaylen Nowell ise Avrupa'daki ilk sezonunda siyah-beyazlı formayla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
"İyi hissediyorum. Günün sonunda basketbol her zaman basketboldur, farklı bir arenada da olsak. Taraftarlarımızı çok seviyorum, günün sonunda iyi işler başarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız."
NOWELL'DEN TARAFTARA ÖVGÜ
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Nowell, EuroLeague maçında daha büyük bir atmosfer beklediğini ifade etti.
"Kupa maçında bile ne kadar iyi olduklarını gördük. Şimdi ev sahibi olduğumuz bir maçta çok daha iyi olacaklarını biliyorum. Kendileri olmaları bile yeterli ama çok daha iyisini vereceklerini tahmin edebiliyorum."
"BEŞİKTAŞ BASKETBOLUNU OYNAYACAĞIZ"
Valencia Basket karşılaşmasına da değinen Nowell, sezon boyunca gelişerek mücadele edeceklerini söyledi.
"Yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Her gün üstüne koyarak, çalışarak daha iyisini yapmak için, ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek için savaşacağız. Beşiktaş basketbolunu oynayacağız."
Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten Devon Dotson, takımın hedeflerinin farkında olduklarını söyledi.
"Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız."
Dotson, bu sezon takımda daha farklı bir sorumluluk üstleneceğinin hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
"Jonah takımda büyük bir role sahipti, bunu biliyorum. Ben de bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum."
DOTSON'DAN TARAFTARA MESAJ
Beşiktaş taraftarının beklentilerinin farkında olduklarını dile getiren ABD'li oyuncu, camiaya galibiyetler yaşatmak istediklerini belirtti.
"Heyecanlıyız, takım da kulüp de heyecanlı. Takımın ve camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz."
NOWELL: "BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jaylen Nowell ise Avrupa'daki ilk sezonunda siyah-beyazlı formayla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
"İyi hissediyorum. Günün sonunda basketbol her zaman basketboldur, farklı bir arenada da olsak. Taraftarlarımızı çok seviyorum, günün sonunda iyi işler başarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız."
NOWELL'DEN TARAFTARA ÖVGÜ
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirten Nowell, EuroLeague maçında daha büyük bir atmosfer beklediğini ifade etti.
"Kupa maçında bile ne kadar iyi olduklarını gördük. Şimdi ev sahibi olduğumuz bir maçta çok daha iyi olacaklarını biliyorum. Kendileri olmaları bile yeterli ama çok daha iyisini vereceklerini tahmin edebiliyorum."
"BEŞİKTAŞ BASKETBOLUNU OYNAYACAĞIZ"
Valencia Basket karşılaşmasına da değinen Nowell, sezon boyunca gelişerek mücadele edeceklerini söyledi.
"Yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Her gün üstüne koyarak, çalışarak daha iyisini yapmak için, ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek için savaşacağız. Beşiktaş basketbolunu oynayacağız."