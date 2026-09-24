Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya dikkat çeken beğeni!

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in Serenay Sarıkaya'nın aylar önceki Instagram paylaşımına bıraktığı beğeni gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 09:11
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya dikkat çeken beğeni!
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Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bu kez saha içindeki performansıyla değil, sosyal medyadaki bir etkileşimiyle gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vlahovic'in, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart 2026 tarihinde yaptığı Instagram paylaşımını beğendiği görüldü. Aylar önce yayınlanan gönderiye gelen beğeni, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu beğeninin fark edilmesinin ardından sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken, bazı kullanıcılar Vlahovic'in Sarıkaya'nın profilinde geriye doğru ilerlediği yönünde espriler yaptı.

Ancak mevcut bilgiler yalnızca sosyal medya etkileşimini gösteriyor. İki isim arasında herhangi bir ilişki veya özel yakınlık bulunduğuna dair doğrulanmış bir bilgi ya da taraflardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

VLAHOVIC'İN BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Vlahovic, 5 Mart tarihli paylaşımın aylar sonra fark edilmesiyle sosyal medya ve magazin gündeminde yer aldı.

BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ

Söz konusu etkileşimin fark edilmesinin ardından Vlahovic'in, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına bıraktığı beğeniyi daha sonra geri çektiği görüldü.



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