UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında cuma günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 655'inci müsabakaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 654 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 654 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
- Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci mücadele
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek.
İtalyan teknik adamla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 46 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 654 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 654 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
- Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci mücadele
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek.
İtalyan teknik adamla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 46 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:
| Tarih
| Maç
| Organizasyon
| Sonuç
| 12.10.2023
| Hırvatistan-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 0-1
| 15.10.2023
| Türkiye-Letonya
| EURO 2024 Elemeleri
| 4-0
| 18.11.2023
| Almanya-Türkiye
| Özel
| 2-3
| 21.11.2023
| Galler-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 1-1
| 22.03.2024
| Macaristan-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 26.03.2024
| Avusturya-Türkiye
| Özel
| 6-1
| 04.06.2024
| İtalya-Türkiye
| Özel
| 0-0
| 10.06.2024
| Polonya-Türkiye
| Özel
| 2-1
| 18.06.2024
| Türkiye-Gürcistan
| EURO 2024
| 3-1
| 22.06.2024
| Türkiye-Portekiz
| EURO 2024
| 0-3
| 26.06.2024
| Çekya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 02.07.2024
| Avusturya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 06.07.2024
| Hollanda-Türkiye
| EURO 2024
| 2-1
| 06.09.2024
| Galler-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 09.09.2024
| Türkiye-İzlanda
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 11.10.2024
| Türkiye-Karadağ
| UEFA Uluslar Ligi
| 1-0
| 14.10.2024
| İzlanda-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 2-4
| 16.11.2024
| Türkiye-Galler
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 19.11.2024
| Karadağ-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 20.03.2025
| Türkiye-Macaristan
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 23.03.2025
| Macaristan-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-3
| 07.06.2025
| ABD-Türkiye
| Özel
| 1-2
| 10.06.2025
| Meksika-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 04.09.2025
| Gürcistan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-3
| 07.09.2025
| Türkiye-İspanya
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 0-6
| 11.10.2025
| Bulgaristan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 1-6
| 14.10.2025
| Türkiye-Gürcistan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 4-1
| 15.11.2025
| Türkiye-Bulgaristan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-0
| 18.11.2025
| İspanya-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-2
| 26.03.2026
| Türkiye-Romanya
| 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
| 1-0
|31.03.2026
|Kosova-Türkiye
|2026 Dünya Kupası play-off finali
| 0-1
|01.06.2026
|Türkiye-Kuzey Makedonya
|Özel
| 4-0
|07.06.2026
|Türkiye-Venezuela
|Özel
| 2-1
|14.06.2026
|Avustralya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası
| 2-0
|20.06.2026
|Türkiye-Paraguay
|2026 Dünya Kupası
| 0-1
|26.06.2026
|Türkiye-ABD
|2026 Dünya Kupası
| 3-2