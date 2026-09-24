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Ozan Tufan'ın ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu

Ozan Tufan, ailesiyle verdiği pozda bu kez futbolculuğuyla değil, tercih ettiği ayakkabıyla konuşuldu. Ayrık burunlu tasarımıyla dikkat çeken modelin fiyatı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 17:20
Haber: Sözcü
Ozan Tufan'ın ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğluyla çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta futbolcunun tercih ettiği ayakkabı dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OZAN TUFAN'IN AYAKKABISI GÜNDEM OLDU

İlk bakışta klasik bir ayakkabıyı andıran model, ayrık burun tasarımıyla öne çıktı. Ayakkabının 80 bin TL'lik fiyatı da sosyal medyada konuşuldu.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen Ozan Tufan, bir yıl sonra baba oldu. Aile hayatlarını çoğunlukla gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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