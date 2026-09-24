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Magic, Kevin Knox ile kamp sözleşmesi imzalıyor

Orlando Magic, Kevin Knox'ı Exhibit 10 sözleşmesiyle antrenman kampı kadrosuna katıyor. Kulüp, kamp öncesinde üç oyuncuyla da yollarını ayırıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Magic, Kevin Knox ile kamp sözleşmesi imzalıyor
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Magic'in yazarlarından Jason Beede'in haberine göre Orlando ekibi, Kevin Knox ile Exhibit 10 sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyor.

Orlando'nun ayrıca daha önce aynı türde sözleşme imzaladığı Justin Council IV, Toney Douglas ve Kyle Alexander'ı serbest bırakacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2018 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçilen Knox, NBA'de 320 maça çıktı. Kariyerine New York Knicks'te başlayan forvet, 2018-19'daki çaylak sezonunda 75 maçta 12,8 sayı ve 4,5 ribaund ortalamaları yakaladı. Daha sonra Atlanta Hawks, Detroit Pistons ve Portland Trail Blazers kadrolarında yer aldı.

Son yıllarda ağırlıklı olarak G League'de oynayan Knox, 2025-26 sezonunda Windy City Bulls formasıyla 39 maçta 21,4 sayı, 7,7 ribaund ve 2,1 asist ortalamalarına ulaştı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,4 isabet bularak G League kariyerindeki en yüksek oranı yakaladı.

Orlando, geçen sezonki playoff ilk turu elenişinin ardından başantrenörlük görevinde Jamahl Mosley'nin yerine Sean Sweeney'yi getirmişti. Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ve Jalen Suggs'ın yer aldığı çekirdek kadrosunu koruyan Magic, Nikola Vucevic'i de bir yıllık minimum sözleşmeyle yeniden kadrosuna kattı.

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