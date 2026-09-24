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Klopp ile Xavi'nin ilk maçında kazanan çıkmadı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2'de Almanya ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klopp ile Xavi'nin ilk maçında kazanan çıkmadı
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UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2'de Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Almanya'nın golünü dakika 32'de Felix Nmecha kaydetti. Hollanda'ya beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Cody Gakpo attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Jürgen Klopp'un ekibi Almanya, Yunanistan'ı konuk edecek. Xavi'nin ekibi Hollanda ise Sırbistan deplasmanına gidecek.

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