Salah sonrası Trabzon'a Mısırlı turist ilgisi!

Trabzonspor'un Salah transferi, Trabzon-Mısır arasındaki turizm etkileşimine yeni bir boyut kazandırdı.
Salah'ın Trabzon'da yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da bölgenin gastronomisine yönelik ilgiyi artırırken, yıldız futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da son dönemde kentte en fazla ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor. Trabzon'da Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısı, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi.
Böylece söz konusu dönemde Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış kaydedildi. Aylık verilere bakıldığında artış ağustosta daha belirgin hale geliyor. Geçen yıl ağustosta 1151 olan Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçilerin sayısı, bu yılın aynı ayında 1788'e çıktı. Böylece ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55'lik artış gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısır'daki tanıtıma katkı
İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle özellikle Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi. Erdoğan, Salah transferinin turizme olumlu yansıdığını söyledi.
Salah'ın Trabzon'da yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da bölgenin gastronomisine yönelik ilgiyi artırırken, yıldız futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da son dönemde kentte en fazla ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor. Trabzon'da Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısı, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi.
Böylece söz konusu dönemde Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış kaydedildi. Aylık verilere bakıldığında artış ağustosta daha belirgin hale geliyor. Geçen yıl ağustosta 1151 olan Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçilerin sayısı, bu yılın aynı ayında 1788'e çıktı. Böylece ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55'lik artış gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısır'daki tanıtıma katkı
İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle özellikle Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi. Erdoğan, Salah transferinin turizme olumlu yansıdığını söyledi.