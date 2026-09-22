Haber Tarihi: 22 Eylül 2026 15:56 -
Güncelleme Tarihi:
22 Eylül 2026 15:56
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Eylül 2026
Bugün (22 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Eylül maç takvimi
22 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
22 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Eylül maç takvimi
22 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI İran Azadegan Ligi maçlarıSaat Karşılaşma15.30 Mes Kerman - Saipa18.00 Havadar SC - Besat Kermanshah19.00 NM Soleyman - Palayesh Naft B. A.19.00 Naft Gachsaran - Ario EslamshahrUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarıSaat Karşılaşma19.45 Bayern Münih - Manchester City19.45 Inter - Hacken22.00 Real Madrid - Paris Saint-Germain22.00 Arsenal - HB Køge22.00 Juventus - Benficaİngiltere Federasyon Kupası maçlarıSaat Karşılaşma21.45 Dagenham Redbridge - Waltham Abbey21.45 Truro City - Merthyr Town21.45 G'borough Trinity - Leamington21.45 Worksop Town - Telford United
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