Haber Tarihi: 22 Eylül 2026 15:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 15:56

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Eylül 2026

Bugün (22 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Eylül 2026
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22 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

22 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Eylül maç takvimi

22 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

İran Azadegan Ligi maçları
Saat Karşılaşma
15.30 Mes Kerman - Saipa
18.00 Havadar SC - Besat Kermanshah
19.00 NM Soleyman - Palayesh Naft B. A.
19.00 Naft Gachsaran - Ario Eslamshahr
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları
Saat Karşılaşma
19.45 Bayern Münih - Manchester City
19.45 Inter - Hacken
22.00 Real Madrid - Paris Saint-Germain
22.00 Arsenal - HB Køge
22.00 Juventus - Benfica
İngiltere Federasyon Kupası maçları
Saat Karşılaşma
21.45 Dagenham Redbridge - Waltham Abbey
21.45 Truro City - Merthyr Town
21.45 G'borough Trinity - Leamington
21.45 Worksop Town - Telford United

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