Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Eylül 2026

İran Azadegan Ligi maçları

Saat Karşılaşma

15.30 Mes Kerman - Saipa

18.00 Havadar SC - Besat Kermanshah

19.00 NM Soleyman - Palayesh Naft B. A.

19.00 Naft Gachsaran - Ario Eslamshahr

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları

Saat Karşılaşma

19.45 Bayern Münih - Manchester City

19.45 Inter - Hacken

22.00 Real Madrid - Paris Saint-Germain

22.00 Arsenal - HB Køge

22.00 Juventus - Benfica

İngiltere Federasyon Kupası maçları

Saat Karşılaşma

21.45 Dagenham Redbridge - Waltham Abbey

21.45 Truro City - Merthyr Town

21.45 G'borough Trinity - Leamington

21.45 Worksop Town - Telford United

22 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Eylül Salı günün maçları listesi...BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?22 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Eylül maç takvimi22 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI