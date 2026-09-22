Real Madrid'de sakatlık şoku: Arda Güler detayı...

Real Madrid, Atletico Madrid derbisinde sakatlanan Federico Valverde'nin sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiğini açıkladı.

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calendar 22 Eylül 2026 15:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de sakatlık şoku: Arda Güler detayı...
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Real Madrid'de Federico Valverde'den kötü haber geldi. Atletico Madrid ile oynanan La Liga derbisinde sol ayak bileğinden sakatlanan Uruguaylı futbolcunun sağlık durumu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3. DERECE BURKULMA TESPİT EDİLDİ

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Fede Valverde'ye yapılan testler sonucunda, sol ayak bileğinde 3. derece burkulma teşhisi konmuştur. İyileşme süreci takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Valverde'nin sakatlığının Kang-In Lee'nin müdahalesi sonrasında meydana geldiği belirtildi.

YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sakatlığın 3. derece olarak açıklanmasına rağmen Valverde'nin 2-3 ay değil, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Valverde, sakatlığı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın maçlarında da forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun La Liga'da Villarreal ile oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ARDA GÜLER İÇİN İLK 11 KARARI

Valverde'nin sakatlığı sonrası Real Madrid'de orta saha planı da değişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Arda Güler ile ilgili kararını verdi.

Milli futbolcunun yaşanan bu gelişmenin ardından ilk 11'de şans bulmasının kesinleştiği ifade edildi.

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