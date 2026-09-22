Bodrum FK'nin 3 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde (FK) forma giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK'nin 3 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde (FK) forma giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Tomas Cruz'un UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Lüksemburg A Milli Takımı'na, Elvir Gashijan'ın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri kapsamında Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'na, Ruben Providence'in ise CONCACAF Uluslar Ligi maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edildiği belirtildi.

Bu sezon Bodrum FK kadrosuna katılan üç futbolcunun milli takım daveti almasının kulüp camiasında memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcularımız Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence'ı tebrik ediyor, ülkelerinin milli takım formalarıyla çıkacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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