Leandro Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor maçlarını kaçıran Leandro Trossard'ın dönüş tarihi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 09:48
Haber: Türkiye
Leandro Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Leandro Trossard'ın sahalara dönüş tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Belçikalı futbolcunun milli ara sonrasında yeniden takıma dönmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF KOCAELİSPOR MAÇI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 31 yaşındaki Trossard'ın, 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

Erzurumspor maçında sakatlanan Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik ödem tespit edilmişti. Belçikalı futbolcu bu nedenle Marsilya ve Amedspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE DÖNECEKTİR"

Leandro Trossard'ın sakatlığıyla ilgili değerlendirmede bulunan Uzman Doktor Özkan Yükselmiş, "Kemik iliği ödemi önemli ancak tedavisi basit, kolay. Hızlı bir şekilde dönecektir" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 7 MAÇTA OYNADI

Leandro Trossard, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı. Belçikalı futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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