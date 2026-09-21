A Milli Takım'da dört oyuncunun sağlık durumu takipte

A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. Orkun Kökçü ilk antrenmanda dinlendirilirken, Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün tedavilerine başlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 18:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
A Milli Takım'da dört oyuncunun sağlık durumu takipte
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A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kampa girerek hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekipte kampın ilk gününde bazı futbolcuların sağlık durumları yakından takip ediliyor.

ORKUN KÖKÇÜ DİNLENDİRİLDİ

Ayak parmağındaki rahatsızlık nedeniyle 23 yaşındaki Orkun Kökçü ilk çalışmada dinlendirildi.

Milli futbolcunun durumu sağlık ekibi tarafından takip ediliyor.

ÜÇ OYUNCUNUN TEDAVİSİ BAŞLADI

Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de hafif sakatlıkları bulunuyor.

Üç futbolcunun tedavi süreçlerine başlandı.

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