A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kampa girerek hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı ekipte kampın ilk gününde bazı futbolcuların sağlık durumları yakından takip ediliyor.
ORKUN KÖKÇÜ DİNLENDİRİLDİ
Ayak parmağındaki rahatsızlık nedeniyle 23 yaşındaki Orkun Kökçü ilk çalışmada dinlendirildi.
Milli futbolcunun durumu sağlık ekibi tarafından takip ediliyor.
ÜÇ OYUNCUNUN TEDAVİSİ BAŞLADI
Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de hafif sakatlıkları bulunuyor.
Üç futbolcunun tedavi süreçlerine başlandı.
ORKUN KÖKÇÜ DİNLENDİRİLDİ
Ayak parmağındaki rahatsızlık nedeniyle 23 yaşındaki Orkun Kökçü ilk çalışmada dinlendirildi.
Milli futbolcunun durumu sağlık ekibi tarafından takip ediliyor.
ÜÇ OYUNCUNUN TEDAVİSİ BAŞLADI
Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de hafif sakatlıkları bulunuyor.
Üç futbolcunun tedavi süreçlerine başlandı.