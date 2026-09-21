Felipe Massa'dan Fenerbahçe sözleri!

Formula 1'in efsane pilotlarından Felipe Massa, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip ederken sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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calendar 21 Eylül 2026 17:10
Felipe Massa'dan Fenerbahçe sözleri!
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Formula 1'in unutulmaz isimlerinden Felipe Massa, İstanbul'daki programının ardından Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını Chobani Stadyumu'nda tribünden takip etti.

İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez yarış kazanan Brezilyalı pilot, Fenerbahçe'nin davetiyle geldiği karşılaşmada sarı-lacivertli formayı da giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FENERBAHÇE'Yİ İZLEMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'da bulunmaktan ve Fenerbahçe'nin maçını izlemekten dolayı mutlu olduğunu belirten Massa, Roberto Carlos ile olan yakın arkadaşlığına da değindi:

"İstanbul'da olmak benim için büyük bir zevk. Şehri ziyaret etmek için geldim, bugün İstanbul Park'ı ziyaret ettim. Biliyorsunuz orası ana yarış pisti. O pistte ben 3 kez kazanmayı başardım; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında. Ve burada olduğum için çok mutluyum, Fenerbahçe'yi izleyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Roberto Carlos'un burada oynadığı zamanları hatırlıyorum, Carlos benim çok yakın bir arkadaşımdır. Onu desteklemek için buraya ilk defa gelmiştim, o zamanlar Fenerbahçe'de oynuyordu. Ve bugün, Fenerbahçe beni bu maçı izlemeye davet ettiği için çok mutluyum. O yüzden buradayım."

EDERSON VE ALEX SÖZLERİ

Fenerbahçe ile Brezilyalı futbolcular arasındaki bağa da değinen Massa, Ederson ve Alex üzerinden değerlendirmelerde bulundu:

"Fenerbahçe ile bazı Brezilyalı oyuncular arasında her zaman harika bir bağ olmuştur; Ederson gibi... Biliyorsunuz, Manchester City ile ve diğer bazı kulüplerle birçok şampiyonluk kazanmış harika bir oyuncu, özellikle de Brezilya Milli Takımı ile.

Ayrıca Alex uzun bir süre burada oynadı ve bu takım için çok önemli bir isimdi. Ancak diğer Brezilyalılar da Türkiye'deki diğer takımlarda oynuyor; bence bu, Brezilya ile Türkiye arasında harika bir bağ oluşturuyor. Çünkü benzer bir yaşam tarzına sahip insanlarla bağlantı kuruluyor. Harika insanlar ve bu gerçekten fantastik."

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