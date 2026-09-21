Vanspor FK'de Murat Yıldırım ile yollar ayrıldı

Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 16:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vanspor FK'de Murat Yıldırım ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Artı Değer Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca Vanspor'a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz."




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