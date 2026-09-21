Kyle Lowry, Toronto Raptors'ın kendi 7 numaralı formasını salonun tavanına çekmesinin ardından uzun yıllar birlikte oynadığı yakın dostu DeMar DeRozan'ın da aynı şekilde onurlandırılmasını istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kısa süre önce basketbol kariyerini noktalayan Lowry, cuma günü Toronto'da düzenlediği yardım amaçlı golf turnuvası sırasında yaptığı açıklamada, DeRozan'ın formasının emekliye ayrılması gerektiğinden hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.
Lowry, "Kesinlikle asılmalı. Bu konuda hiçbir şüphe yok" dedi.
"Son birkaç yılda çok fazla forma emekliye ayrılıyormuş gibi göründüğünü biliyorum. Vince Carter bunu kesinlikle hak ediyordu ve ilk sırada onun formasının asılması gerekiyordu. İlk isim olmasından dolayı çok mutluyum."
Lowry, Raptors'ın kendisini Carter'ın ardından bu onura layık görülen ikinci oyuncu yapmasının ve sonrasında sıranın DeRozan'a gelme ihtimalinin kulübün gelişimini gösterdiğini ifade etti.
"Benim ikinci olmam ve ardından muhtemelen DeMar'ın gelmesi, organizasyonun ve kulübün nereye doğru gittiğini gösteriyor. Kulüp yükseliş eğiliminde ve aslında uzun süredir de bu yönde ilerliyor. İnsanların artık bu organizasyona duyduğu takdiri görmek bence oldukça güzel."
DeRozan, Raptors tarafından 2009 NBA Draftı'nın dokuzuncu sırasından seçildikten sonra Toronto'da dokuz sezon geçirdi ve halen kulüp tarihinin birçok önemli rekorunu elinde bulunduruyor.
Raptors formasıyla DeRozan'dan daha fazla maça çıkan, sayı atan, saha içi isabet kaydeden veya serbest atış kullanan hiçbir oyuncu bulunmuyor. DeRozan, Toronto kariyerini 675 maç, 13 bin 296 sayı, 4 bin 716 saha içi isabeti ve 3 bin 539 başarılı serbest atışla tamamladı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca 2 bin 78 asist ve 655 top çalmayla Raptors tarihinin her iki kategoride de ilk beşinde yer alıyor.
Bu yaz Denver Nuggets'la sözleşme imzalayan 37 yaşındaki DeRozan, Raptors'ın 10 Ocak'ta Lowry'nin formasını emekliye ayıracağı törende salonda bulunmayı planladığını söyledi.
Kendi formasının da emekliye ayrılmasından mutluluk duyacağını kabul eden DeRozan, şimdilik bu kadar ileriyi düşünmediğini belirtti.
Lowry'nin yardım turnuvasına katılan DeRozan, "Umarım olur. Ancak şimdilik… Vince'in formasının emekliye ayrıldığı, kulüp tarihindeki ilk forma emekliliğini görmek için burada bulunmak bile benim için büyük bir onurdu. Kyle'ın forması emekliye ayrılırken de kesinlikle burada olacağım" dedi.
"Şahsen tanıdığım insanların ve şimdi de birlikte oynadığım birinin formasının emekliye ayrıldığını görebilmek benim için çok büyük anlam taşıyor. Ondan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
DeRozan, bu sezon Nuggets formasıyla Toronto'ya ilk ve tek ziyaretini 29 Kasım'da gerçekleştirecek.
Lowry, "Kesinlikle asılmalı. Bu konuda hiçbir şüphe yok" dedi.
"Son birkaç yılda çok fazla forma emekliye ayrılıyormuş gibi göründüğünü biliyorum. Vince Carter bunu kesinlikle hak ediyordu ve ilk sırada onun formasının asılması gerekiyordu. İlk isim olmasından dolayı çok mutluyum."
Lowry, Raptors'ın kendisini Carter'ın ardından bu onura layık görülen ikinci oyuncu yapmasının ve sonrasında sıranın DeRozan'a gelme ihtimalinin kulübün gelişimini gösterdiğini ifade etti.
"Benim ikinci olmam ve ardından muhtemelen DeMar'ın gelmesi, organizasyonun ve kulübün nereye doğru gittiğini gösteriyor. Kulüp yükseliş eğiliminde ve aslında uzun süredir de bu yönde ilerliyor. İnsanların artık bu organizasyona duyduğu takdiri görmek bence oldukça güzel."
DeRozan, Raptors tarafından 2009 NBA Draftı'nın dokuzuncu sırasından seçildikten sonra Toronto'da dokuz sezon geçirdi ve halen kulüp tarihinin birçok önemli rekorunu elinde bulunduruyor.
Raptors formasıyla DeRozan'dan daha fazla maça çıkan, sayı atan, saha içi isabet kaydeden veya serbest atış kullanan hiçbir oyuncu bulunmuyor. DeRozan, Toronto kariyerini 675 maç, 13 bin 296 sayı, 4 bin 716 saha içi isabeti ve 3 bin 539 başarılı serbest atışla tamamladı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca 2 bin 78 asist ve 655 top çalmayla Raptors tarihinin her iki kategoride de ilk beşinde yer alıyor.
Bu yaz Denver Nuggets'la sözleşme imzalayan 37 yaşındaki DeRozan, Raptors'ın 10 Ocak'ta Lowry'nin formasını emekliye ayıracağı törende salonda bulunmayı planladığını söyledi.
Kendi formasının da emekliye ayrılmasından mutluluk duyacağını kabul eden DeRozan, şimdilik bu kadar ileriyi düşünmediğini belirtti.
Lowry'nin yardım turnuvasına katılan DeRozan, "Umarım olur. Ancak şimdilik… Vince'in formasının emekliye ayrıldığı, kulüp tarihindeki ilk forma emekliliğini görmek için burada bulunmak bile benim için büyük bir onurdu. Kyle'ın forması emekliye ayrılırken de kesinlikle burada olacağım" dedi.
"Şahsen tanıdığım insanların ve şimdi de birlikte oynadığım birinin formasının emekliye ayrıldığını görebilmek benim için çok büyük anlam taşıyor. Ondan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
DeRozan, bu sezon Nuggets formasıyla Toronto'ya ilk ve tek ziyaretini 29 Kasım'da gerçekleştirecek.