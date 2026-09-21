Avrupa Şampiyonası'nda dört takım çeyrek final biletini aldı

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda oynanan dört karşılaşmanın ardından Fransa, Romanya, Finlandiya ve İtalya çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen son 16 turu müsabakalarında dört maç oynandı.
FRANSA SET VERMEDİ
Sofya'da oynanan günün ilk karşılaşmasında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa, Portekiz'i 25-21, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Fransa bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
ROMANYA, FRANSA'NIN RAKİBİ OLDU
Romanya ise Ukrayna'yı 25-22, 25-21 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Bu sonuçla Romanya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.
FİNLANDİYA BEŞ SETTE KAZANDI
Torino'da oynanan karşılaşmada Finlandiya, Yunanistan karşısında 3-2 galip geldi.
Finlandiya mücadeleyi 22-25, 25-16, 22-25, 25-23 ve 15-13'lük setlerle kazanarak çeyrek final biletini aldı.
İTALYA RAHAT KAZANDI
Dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan İtalya, Danimarka'yı 25-22, 25-16 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İtalya bu sonuçla çeyrek finalde Finlandiya'nın rakibi oldu.
SON 16 TURUNDA İKİ MAÇ KALDI
Organizasyonun son 16 turu Belçika-Çekya ve Slovenya-Sırbistan karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Çeyrek final müsabakaları 22 Eylül Salı günü Sofya'da, 23 Eylül Çarşamba günü ise Torino'da oynanacak.
FRANSA SET VERMEDİ
Sofya'da oynanan günün ilk karşılaşmasında son iki olimpiyat şampiyonu Fransa, Portekiz'i 25-21, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Fransa bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
ROMANYA, FRANSA'NIN RAKİBİ OLDU
Romanya ise Ukrayna'yı 25-22, 25-21 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Bu sonuçla Romanya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.
FİNLANDİYA BEŞ SETTE KAZANDI
Torino'da oynanan karşılaşmada Finlandiya, Yunanistan karşısında 3-2 galip geldi.
Finlandiya mücadeleyi 22-25, 25-16, 22-25, 25-23 ve 15-13'lük setlerle kazanarak çeyrek final biletini aldı.
İTALYA RAHAT KAZANDI
Dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan İtalya, Danimarka'yı 25-22, 25-16 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İtalya bu sonuçla çeyrek finalde Finlandiya'nın rakibi oldu.
SON 16 TURUNDA İKİ MAÇ KALDI
Organizasyonun son 16 turu Belçika-Çekya ve Slovenya-Sırbistan karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Çeyrek final müsabakaları 22 Eylül Salı günü Sofya'da, 23 Eylül Çarşamba günü ise Torino'da oynanacak.