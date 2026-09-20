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Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!

Beşiktaş, Okan Buruk'un açıklamalarının yayınlanmasına tepki gösterdi ve yayıncı kuruluş için geçen hafta suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 12:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 12:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!
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Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayınlanmasına tepki gösterdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta yayıncı kuruluş ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik.

Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının (Okan Buruk'un açıklamalarının canlı yayında aktarılması) maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.

Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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