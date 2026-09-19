Stefan Savic: 'Hakemler adil olmalı'

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, ligdeki Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli savunma oyuncusu, "Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değişkiliği oldu. Ama takım iyi bir reaksiyon verdi. Bu önemli maçı ve derbiyi kazanmak bizim için çok önemli" dedi.
Savic, hakemle ilgili "Ben hakemlerin herkese eşit şekilde adil davranmasını istiyorum. Sadece Trabzonspor'a değil tüm takımlara adil şekilde davranması taraftarıyım" diye konuştu.
Bordo-mavili futbolcu, "Benim kime karşı oynadığımı kime karşı savunma yaptığımı önemli değil. Bizim takım olarak çalıştığımız şeyleri yapmak önemli. Bunu da bu maçın sonucu gayet net gösterdiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Savic, "Aslında bu tarz değişiklerin kolay olmadığını söyleyebilirim. Takım bu süreci iyi uyum sağladı, iyi de tepki verdi. Bunu bugün aldığımız skordan görebilirsiniz. Umarım bu çalışmalara devam edip, aynı sonuçları alırız." dedi.
Savic, hakemle ilgili "Ben hakemlerin herkese eşit şekilde adil davranmasını istiyorum. Sadece Trabzonspor'a değil tüm takımlara adil şekilde davranması taraftarıyım" diye konuştu.
Bordo-mavili futbolcu, "Benim kime karşı oynadığımı kime karşı savunma yaptığımı önemli değil. Bizim takım olarak çalıştığımız şeyleri yapmak önemli. Bunu da bu maçın sonucu gayet net gösterdiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Savic, "Aslında bu tarz değişiklerin kolay olmadığını söyleyebilirim. Takım bu süreci iyi uyum sağladı, iyi de tepki verdi. Bunu bugün aldığımız skordan görebilirsiniz. Umarım bu çalışmalara devam edip, aynı sonuçları alırız." dedi.