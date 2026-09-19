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Roma ve Inter'in kusursuz serisi bitti!

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma'nın Inter'i konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 21:13
Haber: Sporx.com
Roma ve Inter'in kusursuz serisi bitti!
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, Inter'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Manu Kone 6. ve 37. dakikalarda kaydetti.

Inter ise ikinci yarıya hızlı başladı. Lautaro Martinez, 46. ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Öte yandan Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Ligde ilk 4 maçın tamamını kazanan Roma ve Inter, bu sezon Serie A'da ilk kez puan kaybı yaşadı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından iki takım da 5 hafta sonunda 13 puana ulaşarak ligin zirvesinde konumlandı.

Serie A'nın 6. haftasında Roma, Como'ya konuk olacak. Inter ise Parma'yı ağırlayacak.

 

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