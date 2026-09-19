Beşiktaş seriyi Diyarbakır'da sürdürmek istiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sürdürerek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, sonrasında galibiyet serisi yakaladı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederken UEFA Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı yendi.
LİGDE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'e bu sezon yükselen Amed Sportif Faaliyetler, siyah-beyazlıları Diyarbakır'da ağırlayacak.
TROSSARD'DA TRAVMATİK KEMİK ÖDEMİ
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, önceki maçlarda topuk bölgesine aldığı darbelerin ardından Erzurumspor FK karşılaşması sonrası ağrıları oluşan Belçikalı futbolcunun sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildiğini bildirdi.
Yapılan değerlendirmeler ile MR ve tomografi görüntülemelerinin ardından Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi.
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın tedavisine başlandığını ve sürecin sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip, ligde yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sürdürerek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, sonrasında galibiyet serisi yakaladı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederken UEFA Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı yendi.
LİGDE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'e bu sezon yükselen Amed Sportif Faaliyetler, siyah-beyazlıları Diyarbakır'da ağırlayacak.
TROSSARD'DA TRAVMATİK KEMİK ÖDEMİ
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, önceki maçlarda topuk bölgesine aldığı darbelerin ardından Erzurumspor FK karşılaşması sonrası ağrıları oluşan Belçikalı futbolcunun sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildiğini bildirdi.
Yapılan değerlendirmeler ile MR ve tomografi görüntülemelerinin ardından Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi.
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın tedavisine başlandığını ve sürecin sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü açıkladı.