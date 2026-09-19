Emirhan Topçu'dan Italiano sözleri: 'Maçı bizimle yaşıyor'

Beşiktaş'ın milli stoperi Emirhan Topçu, Avrupa zaferinin ardından hem takım içindeki birlikteliği hem de teknik direktör Italiano'nun çalışma tarzını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fanatik'e konuşan 25 yaşındaki savunmacı, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken taraftar desteğinin takıma önemli katkı sağladığını söyledi.
Topçu, "Bizim için çok güzel üç puan oldu. İyi başladık, Avrupa'ya iyi bir giriş yaptık. İlk yarı pozisyonlar verdik ama ikinci yarı toparladık. Taraftarlarımız bizi bu yıl daha çok destekliyor, daha fazla arkamızda duruyorlar. Futbolcular da bu desteği alıyor, herkes iç içe olduğundan güzel bir başarı geliyor. Onlara teşekkür ediyorum, her zaman arkamızda durmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.
KONSANTRASYON VURGUSU
Geçen sezona kıyasla konsantrasyon konusunda gelişim gösterdiğini belirten Emirhan Topçu, "Geçen sene daha çok konsantrasyon eksikliği yaşıyordum. Bu sezon ise çalışarak, konuşarak hocalarımız, yönetim, takım arkadaşlarım, yeni gelen transferler olsun hepsiyle iyi iletişim sağlayarak konsantrasyonumu daha iyi noktaya getirdim" diye konuştu.
"HOCA BİZLE BERABER MAÇI YAŞIYOR"
Teknik direktör Italiano'nun maç içindeki yaklaşımını anlatan milli futbolcu, "Hoca bizle beraber maçı yaşıyor. Statta 40 binden fazla taraftar var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz. Hoca maç bitince şöyle bakıyor bence; bu maçı oynadık ve bitti, önümüzde bir maç daha var. Hatalarımızı bize hemen söylüyor ki bir sonraki maçta bunları yapmayalım. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin. Sana ne katabilirse onun için artı bence. Her zaman gelişmeye ve geliştirmeye açık hoca" dedi.
TAKIM İÇİNDE BİRLİKTELİK
Emirhan Topçu, takım içindeki arkadaşlık ortamının performansa olumlu yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İçeride de dışarıda da arkadaşlık çok güzel. Dışarı çıkıp hep beraber yemeğe gidiyoruz. Yabancı, Türk fark etmeksizin karışık bir şekilde çıkıyoruz dışarı. Tesiste, kulüpte ya da deplasmanda Türk Türk'e değil de karışık bir şekilde, hocalar da dahil iç içe olduğumuzdan bu birliktelik bizi yükseltiyor."
HER MAÇA AYNI HAZIRLIK
Italiano'nun rakip ayrımı yapmadan takımı aynı şekilde hazırladığını belirten Topçu, "Hoca bizi her maça aynı hazırlıyor. İster Anadolu takımı olsun ister derbi, Avrupa fark etmiyor. Italiano her maça aynı coşku ve enerjiyle bizi hazırlıyor" diye konuştu.
Topçu, "Bizim için çok güzel üç puan oldu. İyi başladık, Avrupa'ya iyi bir giriş yaptık. İlk yarı pozisyonlar verdik ama ikinci yarı toparladık. Taraftarlarımız bizi bu yıl daha çok destekliyor, daha fazla arkamızda duruyorlar. Futbolcular da bu desteği alıyor, herkes iç içe olduğundan güzel bir başarı geliyor. Onlara teşekkür ediyorum, her zaman arkamızda durmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.
KONSANTRASYON VURGUSU
Geçen sezona kıyasla konsantrasyon konusunda gelişim gösterdiğini belirten Emirhan Topçu, "Geçen sene daha çok konsantrasyon eksikliği yaşıyordum. Bu sezon ise çalışarak, konuşarak hocalarımız, yönetim, takım arkadaşlarım, yeni gelen transferler olsun hepsiyle iyi iletişim sağlayarak konsantrasyonumu daha iyi noktaya getirdim" diye konuştu.
"HOCA BİZLE BERABER MAÇI YAŞIYOR"
Teknik direktör Italiano'nun maç içindeki yaklaşımını anlatan milli futbolcu, "Hoca bizle beraber maçı yaşıyor. Statta 40 binden fazla taraftar var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz. Hoca maç bitince şöyle bakıyor bence; bu maçı oynadık ve bitti, önümüzde bir maç daha var. Hatalarımızı bize hemen söylüyor ki bir sonraki maçta bunları yapmayalım. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin. Sana ne katabilirse onun için artı bence. Her zaman gelişmeye ve geliştirmeye açık hoca" dedi.
TAKIM İÇİNDE BİRLİKTELİK
Emirhan Topçu, takım içindeki arkadaşlık ortamının performansa olumlu yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İçeride de dışarıda da arkadaşlık çok güzel. Dışarı çıkıp hep beraber yemeğe gidiyoruz. Yabancı, Türk fark etmeksizin karışık bir şekilde çıkıyoruz dışarı. Tesiste, kulüpte ya da deplasmanda Türk Türk'e değil de karışık bir şekilde, hocalar da dahil iç içe olduğumuzdan bu birliktelik bizi yükseltiyor."
HER MAÇA AYNI HAZIRLIK
Italiano'nun rakip ayrımı yapmadan takımı aynı şekilde hazırladığını belirten Topçu, "Hoca bizi her maça aynı hazırlıyor. İster Anadolu takımı olsun ister derbi, Avrupa fark etmiyor. Italiano her maça aynı coşku ve enerjiyle bizi hazırlıyor" diye konuştu.