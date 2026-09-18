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Wade: "İki sezon daha oynayabilirdim"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, NBA kariyerini iki sezon daha sürdürebilecek durumda olduğunu ancak genç neslin kendisini kötü performans sergilerken görmesini istemediği için basketbolu doğru zamanda bıraktığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wade: 'İki sezon daha oynayabilirdim'
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Dwyane Wade, kariyerini iki sezon daha uzatabilecek durumda olduğunu ancak hâlâ verimli bir oyuncuyken emekli olmayı tercih ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wade, NBA'de geçirdiği 16 sezonun ardından 2019 yılında profesyonel basketbol kariyerini noktalamıştı.

Miami Heat efsanesi, performansı ciddi ölçüde düşene kadar oynamayı sürdürmek yerine hayatının bir sonraki dönemine geçmek için doğru zamanın geldiğini düşündüğünü belirtti.

"Hayatımın bir sonraki aşaması her ne olacaksa ona geçmeye gerçekten hazırdım. Basketbol defterinin artık kapanması gerektiğini hissediyordum. Bu nesil beni gerçekten çok kötü bir durumda görmeden o dönemin sona ermesi gerekiyordu."

Wade, kariyerinin son sezonunda maç başına yaklaşık 16 sayı üreterek hücumda katkı vermeyi sürdürmüştü.

Tecrübeli oyuncu, basketbol oynamaya devam edebilecek gücü bulunduğunu ancak genç taraftarların kendisini kariyerinin son döneminde zorlanan haliyle hatırlamasını istemediğini söyledi.

"Hâlâ yeterince iyi durumdayken bıraktım. Maç başına 16 sayı ortalamasıyla oynuyordum ve hâlâ sayı bulabiliyordum. Bu şekilde ayrılmak istedim."

"İki sezon daha kalsaydım —ki yaklaşık iki yıl daha oynayabileceğimi düşünüyordum— bu nesil benim için, 'Hakkında konuşmaya veya tartışmaya bile gerek yok. Berbat bir oyuncuydu' diyecekti."

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