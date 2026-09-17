UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Juventus, sahasında Nijmegen'i ağırladı. Juventus, maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nicolas Gonzalez, 24. dakikada Kerim-Sam Alajbegovic, 35. dakikada penaltıdan Nick Woltemade, 75. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik ve 82. dakikada Randal Kolo Muani attı.
Juventus'un yeni transferlerinden Woltemade, İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.
Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Nijmegen'de Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dusan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Juventus, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Nijmegen, ilk haftada puan alamadı.
Juventus, Avrupa'daki bir sonraki Celta Vigo deplasmanına gidecek. Nijmegen, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak.
Juventus'un yeni transferlerinden Woltemade, İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.
Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Nijmegen'de Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dusan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Juventus, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Nijmegen, ilk haftada puan alamadı.
Juventus, Avrupa'daki bir sonraki Celta Vigo deplasmanına gidecek. Nijmegen, sahasında Levski Sofya'yı ağırlayacak.
⚽️Zeki Çelik ceza sahasına yaptığı koşuda golü buldu! pic.twitter.com/0dLuVhRqo2 https://t.co/IHv01aaJOq
— Sporx (@sporx) September 17, 2026