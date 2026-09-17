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Santiago Canizares'ten Hansi Flick'e büyük övgü!

Santiago Canizares, Barcelona ile ilgili konuştu ve takımın teknik direktörü Hansi Flick ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 18:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Santiago Canizares'ten Hansi Flick'e büyük övgü!
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İspanyol futbolunun önemli isimlerinden eski kaleci Santiago Canizares, Barcelona ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Canizares, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in fark yarattığını söyledi ve Alman teknik adam için övgü dolu sözler kullandı.

Hansi Flick'e övgüde bulunan Canizares, "Barcelona'nın başka önemli teknik direktörleri oldu ancak hiçbirinin yönetiminde takım onun yönetiminde olduğu gibi oynamadı." dedi.

Barcelona'nın aynı kadro ile kulübün eski teknik direktörleri Xavi Hernandez ve Ronald Koeman ile bu şekilde iyi futbol oynayamayacağını öne süren Canizares, "İyi teknik direktörler, harika oyuncuların yüksek seviyede oynamasını sağlar; kötü olanlar ise kadrodaki derinlik eksikliğinden şikayet eder. Onların böyle futbol oynatacağını göremezdik. Farkı yaratan kişi Hansi Flick'tir." diye konuştu.

BU SEZON KAYIP YOK!

Hansi Flick yöneitmindeki Barcelona, bu sezon oynadığı 7 resmi maçta kayıp yaşamadı. Katalan ekibi, bu maçlarda 33 kez rakip ağları havalandırdı ve golcü kimliği ile ön plana çıktı.

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