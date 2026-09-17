İspanya Süper Kupa'da İstanbul heyecanı: İşte maçların statları

İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlar belli oldu. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerini İstanbul'da buluşturacak organizasyonda yarı final ve final karşılaşmaları üç farklı statta oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA - ATLETICO MADRID KADIKÖY'DE
Organizasyonun ilk yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. 2 Şubat'taki dev mücadele, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kazanan ekip, adını İspanya Süper Kupa finaline yazdıracak.
REAL MADRID, TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
İkinci yarı final ise 3 Şubat'ta Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak.
Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın galibi, finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
FİNAL RAMS PARK'TA
İspanya Süper Kupa'da şampiyonun belli olacağı final karşılaşmasının adresi ise RAMS Park olacak.
İki yarı finalden galip ayrılan takımlar, 6 Şubat'ta kupayı İstanbul'da kaldırabilmek için kozlarını paylaşacak.
LOUZAN: "BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN BURADA OLMASI BÜYÜK ONUR"
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, konuyla ilgili yaptığı açıkalmada: "İki ülke arasında, Türkiye ile İspanya arasında çok önemli bir buluşma.
İlk önce bu eve, bu güzel eve, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkürle başlamak istiyorum. Sayın Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Burada olmasa da bütün destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphesiz ki İstanbul Valiliği'nin ve Sayın Valimizin burada bulunması bizler için çok değerli.
Bir de tabii ki üç önemli kulübümüzün temsilcileri burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin burada olması bizler için çok büyük bir onur." ifadelerine yer verdi.
HACIOSMANOĞLU: "150'DEN FAZLA ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK"
Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise," Bu organizasyonun etkisi sadece saha içerisinde kalmayacak. İspanya Süper Kupası dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca futbolsevere ulaşacak." dedi.
İSPANYA SÜPER KUPA MAÇ PROGRAMI
2 Şubat | Yarı final
Barcelona - Atletico Madrid
Stat: Chobani Stadyumu
3 Şubat | Yarı final
Real Madrid - Real Sociedad
Stat: Tüpraş Stadyumu
6 Şubat | Final
Yarı final galipleri
Stat: RAMS Park
Organizasyonun ilk yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. 2 Şubat'taki dev mücadele, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kazanan ekip, adını İspanya Süper Kupa finaline yazdıracak.
REAL MADRID, TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
İkinci yarı final ise 3 Şubat'ta Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak.
Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın galibi, finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
FİNAL RAMS PARK'TA
İspanya Süper Kupa'da şampiyonun belli olacağı final karşılaşmasının adresi ise RAMS Park olacak.
İki yarı finalden galip ayrılan takımlar, 6 Şubat'ta kupayı İstanbul'da kaldırabilmek için kozlarını paylaşacak.
LOUZAN: "BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN BURADA OLMASI BÜYÜK ONUR"
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, konuyla ilgili yaptığı açıkalmada: "İki ülke arasında, Türkiye ile İspanya arasında çok önemli bir buluşma.
İlk önce bu eve, bu güzel eve, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkürle başlamak istiyorum. Sayın Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Burada olmasa da bütün destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphesiz ki İstanbul Valiliği'nin ve Sayın Valimizin burada bulunması bizler için çok değerli.
Bir de tabii ki üç önemli kulübümüzün temsilcileri burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin burada olması bizler için çok büyük bir onur." ifadelerine yer verdi.
HACIOSMANOĞLU: "150'DEN FAZLA ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK"
Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise," Bu organizasyonun etkisi sadece saha içerisinde kalmayacak. İspanya Süper Kupası dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca futbolsevere ulaşacak." dedi.
İSPANYA SÜPER KUPA MAÇ PROGRAMI
2 Şubat | Yarı final
Barcelona - Atletico Madrid
Stat: Chobani Stadyumu
3 Şubat | Yarı final
Real Madrid - Real Sociedad
Stat: Tüpraş Stadyumu
6 Şubat | Final
Yarı final galipleri
Stat: RAMS Park